У мережі показали фото засніженої Одеси

У годину пік у місті через опади спостерігалися затори.

Снігопад в Одесі / фото "Думська"

З ранку 13 грудня в Одесі йде сніг з дощем.

У годину пік у місті через опади спостерігалися затори. Наразі особливих транспортних проблем у місті не спостерігається.

Фотографії засніженого міста опублікувало місцеве видання "Думская".

Нагадаємо, у п'ятницю, 14 грудня, через вплив циклону в північних, центральних та західних областях України очікуються снігопади.