У мережі показали фото засніженої Одеси
У годину пік у місті через опади спостерігалися затори.
З ранку 13 грудня в Одесі йде сніг з дощем.
У годину пік у місті через опади спостерігалися затори. Наразі особливих транспортних проблем у місті не спостерігається.
Фотографії засніженого міста опублікувало місцеве видання "Думская".
Нагадаємо, у п'ятницю, 14 грудня, через вплив циклону в північних, центральних та західних областях України очікуються снігопади.
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