У мережі показали фото засніженої Одеси

15:33, 13 грудня 2018
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У годину пік у місті через опади спостерігалися затори.

Снігопад в Одесі / фото "Думська"
Снігопад в Одесі / фото "Думська"

З ранку 13 грудня в Одесі йде сніг з дощем.

У годину пік у місті через опади спостерігалися затори. Наразі особливих транспортних проблем у місті не спостерігається.

Фотографії засніженого міста опублікувало місцеве видання "Думская".

Нагадаємо, у п'ятницю, 14 грудня, через вплив циклону в північних, центральних та західних областях України очікуються снігопади.

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Теги: #Одеса#погода#сніг
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