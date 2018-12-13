Завтра в Україні пройде сніг, місцями вночі похолодає до -7° (відеопрогноз)
У п'ятницю в Україні похолодає.
Згідно з даними Погода УНІАН, 14 грудня практично по всій Україні пройде сніг, вночі місцями температура до -7°.
Синоптики розповіли, де в Україні випало найбільше снігу (карта)
Погода на завтра. На сході без опадів, температура вночі до -5°, вдень до +3°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі до -4°, вдень до +4°.
На заході України очікуються снігопади. Температура вночі до -7°, вдень до +1°.
У північних областях пройде сніг. Температура вночі до -4°, вдень до +1°. У центрі також очікуються опади, температура вночі до -5°, вдень до +1°.
За народним прогнозом, 14 грудня — Наумов день. Грудень снігом око радує, а вухо морозом рве.
Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 14 грудня
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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