Завтра в Україні пройде сніг, місцями вночі похолодає до -7° (відеопрогноз)

У п'ятницю в Україні похолодає.

Завтра в Україні продовжаться снігопади / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 14 грудня практично по всій Україні пройде сніг, вночі місцями температура до -7°.

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Погода на завтра. На сході без опадів, температура вночі до -5°, вдень до +3°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі до -4°, вдень до +4°.

На заході України очікуються снігопади. Температура вночі до -7°, вдень до +1°.

У північних областях пройде сніг. Температура вночі до -4°, вдень до +1°. У центрі також очікуються опади, температура вночі до -5°, вдень до +1°.

За народним прогнозом, 14 грудня — Наумов день. Грудень снігом око радує, а вухо морозом рве.

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