У Києві завтра продовжиться снігопад, температура 0°

17:00, 13 грудня 2018
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Завтра столицю засипатиме снігом.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 14 грудня, у Києві пройде сніг, вдень температура до 0°.

Циклон не відступає: завтра мокрій сніг очікується в більшості областей України

Прогноз погоди в Києві на завтра. Температура повітря вдень 0°, ввечері - до -1°. Вітер північний і північно-східний, до 4,3 м/с.

Сонце в столиці зійде у 07:49, а зайде у 15:53.

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня практично по всій Україні пройде сніг, вночі місцями температура до -7°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #Київ#сніг
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