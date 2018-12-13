У Києві завтра продовжиться снігопад, температура 0°

Завтра столицю засипатиме снігом.

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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 14 грудня, у Києві пройде сніг, вдень температура до 0°.

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Прогноз погоди в Києві на завтра. Температура повітря вдень 0°, ввечері - до -1°. Вітер північний і північно-східний, до 4,3 м/с.

Сонце в столиці зійде у 07:49, а зайде у 15:53.

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня практично по всій Україні пройде сніг, вночі місцями температура до -7°.

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