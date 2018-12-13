На Україну сунуть снігопади: синоптики попередили про погіршення погодних умов (відео)

Сьогодні, щоб автомобілі не застрягли, трасу Одеса-Київ розчищали щогодини.

В Україні очікується погіршення погодних умов / фото УНІАН

Синоптики попереджають про погіршення погодних умов.

Як йдеться в сюжеті ТСН, снігопади сунуть Україною. Рясно сніжить на Рівненщині. Через це на дорогах погана видимість. Хоч на трасах працює спецтехніка, найближчим часом тут очікують хуртовину, тож рятувальники просять водіїв уникати далеких поїздок.

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На Одещині сипати почало ще з ночі. Щоб автомобілі не застрягли, трасу Одеса-Київ розчищали щогодини.

Пообідді сніг в самій Одесі перетворився на дощ і вже на завтра у місті очікують ожеледицю. На Дніпропетровщині через неї вже сталося декілька аварій. Лише в одному Кам’янському на мосту під час руху занесло одразу чотири авто – дві з них розкрутило на 360 градусів. На швидкості вони врізалися в огорожу мосту, дивом минулося без потерпілих.

На Львівщині через слизький шлях військова вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом – травмувалися пасажир і декілька пасажирів, троє з них – діти.