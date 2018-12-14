В Україні сьогодні продовжаться снігопади, вдень місцями температура до +4° (карта)

Без опадів буде тільки на півдні та сході.

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Згідно з даними Погода УНІАН, 14 грудня практично по всій Україні пройде сніг, температура до +4°.

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Прогноз погоди в Україні. На сході без опадів, температура до +3°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють мінливу хмарність. Температура до +4°.

На заході України очікуються снігопади. Температура до +1°.

У північних областях пройде сніг. Температура до +1°. У центрі також очікуються опади, температура до +1°.

Прогноз на 14 грудня / УНІАН

За народним прогнозом, 14 грудня — Наумов день. Грудень снігом око радує, а вухо морозом рве.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.