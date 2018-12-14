У Києві сьогодні пройде сніг, вдень температура 0°

08:30, 14 грудня 2018
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Ввечері у столиці температура до -1°.

Ілюстрація // REUTERS
Ілюстрація // REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 14 грудня, у Києві пройде сніг, вдень температура до 0°.

Коли припиняться снігопади: прогноз погоди в Україні до кінця тижня (карти)

Погода у Києві. Температура повітря вдень 0°, ввечері - до -1°. Вітер північний і північно-східний, до 4,3 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 07:49, а зайде у 15:53.

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня практично по всій Україні пройде сніг, вночі місцями температура до -7°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #Київ#погода
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