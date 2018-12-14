Кусючі морози і снігопади: синоптики дали прогноз погоди в Україні на січень

08:40, 14 грудня 2018
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Типова зимова погода прийде в Україну наприкінці січня.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Січень-2019 в Україні буде холодним та зі снігопадами.

Не виключені опади у вигляді крижаного дощу, коли краплі на поверхні ґрунту перетворюються на лід, повідомляє Meteoprog.

У мережі показали фото засніженої Одеси

За прогнозами американських синоптиків, січень-2019 в Європі буде холоднішим, ніж звичайно. За їхніми довгостроковими прогнозами, температура повітря опуститься нижче кліматичної норми на 1-2 градуси Цельсія. Для Європи середня кліматична температура в січні становить -3º.

А французькі метеорологи попереджають про раптове і різке похолодання. Найнижчі температури передбачаються в кінці грудня-на початку січня. На термометрах побачимо навіть -15º.

Очікується, що перший місяць нового року розпочнеться снігами, але помірними. Не виключені опади у вигляді крижаного дощу, коли краплі на поверхні ґрунту перетворюються на лід. Метеоявище створює небезпечну ситуацію на трасах.

Типова зимова погода відвідає Україну наприкінці січня. У другу і третю неділю місяця прогнозується незначне потепління. Кінець місяця буде супроводжуватися снігопадами.

Раніше синоптики дали прогноз погоди в Україні на весь сезон. Очікується, що зима 2018-2019 в Україні буде "нестандартною", буде багато теплих днів. Похолодання прийде тільки наприкінці грудня.

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Теги: #погода#сніг#морози#січень
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