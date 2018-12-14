Кусючі морози і снігопади: синоптики дали прогноз погоди в Україні на січень
Типова зимова погода прийде в Україну наприкінці січня.
Січень-2019 в Україні буде холодним та зі снігопадами.
Не виключені опади у вигляді крижаного дощу, коли краплі на поверхні ґрунту перетворюються на лід, повідомляє Meteoprog.
У мережі показали фото засніженої Одеси
За прогнозами американських синоптиків, січень-2019 в Європі буде холоднішим, ніж звичайно. За їхніми довгостроковими прогнозами, температура повітря опуститься нижче кліматичної норми на 1-2 градуси Цельсія. Для Європи середня кліматична температура в січні становить -3º.
А французькі метеорологи попереджають про раптове і різке похолодання. Найнижчі температури передбачаються в кінці грудня-на початку січня. На термометрах побачимо навіть -15º.
Очікується, що перший місяць нового року розпочнеться снігами, але помірними. Не виключені опади у вигляді крижаного дощу, коли краплі на поверхні ґрунту перетворюються на лід. Метеоявище створює небезпечну ситуацію на трасах.
Типова зимова погода відвідає Україну наприкінці січня. У другу і третю неділю місяця прогнозується незначне потепління. Кінець місяця буде супроводжуватися снігопадами.
Раніше синоптики дали прогноз погоди в Україні на весь сезон. Очікується, що зима 2018-2019 в Україні буде "нестандартною", буде багато теплих днів. Похолодання прийде тільки наприкінці грудня.
Погода в Україні
- Вінниця-4°... -7°
- Дніпро-2°... -6°
- Донецьк-2°... -7°
- Житомир-3°... -6°
- Запоріжжя-1°... -5°
- Івано-Франківськ-1°... -3°
- Київ-4°... -8°
- Кіровоград-3°... -9°
- Луганськ-2°... -7°
- Луцьк-1°... -3°
- Львів-1°... -4°
- Миколаїв0°... -4°
- Одеса+1°... -3°
- Полтава-3°... -7°
- Рівне-2°... -4°
- Сімферополь+7°... 0°
- Суми-4°... -9°
- Тернопіль-2°... -4°
- Харків-4°... -8°
- Херсон0°... -3°
- Хмельницький-2°... -4°
- Черкаси-3°... -8°
- Чернігів-3°... -10°
- Чернівці-1°... -2°