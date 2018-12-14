Негода продовжується: українців попереджають про снігопади та ожеледицю
В 11 областях України наразі йде невеликий сніг.
Станом на ранок 14 грудня в 11 областях України продовжуються снігопади.
Як повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на Український гідрометцентр, невеликий сніг йде у Київській, Львівській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Вінницькій, Волинській, Одеській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Миколаївській областях.
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Зазначається, що транспортне сполучення на автомобільних дорогах державного та місцевого значення забезпечено. На дорогах місцями ожеледиця.
У Києві в місцях прогнозованого скупчення вантажного транспорту функціонує 5 мобільних пунктів обігріву (Брест-Литовське, Бориспольське, Гостомельське та Одеське шосе і Броварський проспект).
Крім того, через негоду в Україні залишаються знеструмленими 40 населених пунктів у двох областях, а саме: Чернігівська - 38, Кіровоградська - 2.
Вдень 14 грудня в Україні очікується невеликий сніг, лише у східних областях без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, у західних областях північно-західний, 5-10 м/с. Температура від 2° морозу до 1° тепла, в Криму та на півдні Одещині 3-8° тепла, в Карпатах 1-6° морозу.
По Києву та області невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура у Києві та області 0-2° морозу.
Нагадаємо, снігопади в Україні триватимуть протягом 14 грудня, 15 грудня очікується незначне зниження температури та припинення опадів.
Погода в Україні
- Вінниця-4°... -7°
- Дніпро-2°... -6°
- Донецьк-2°... -7°
- Житомир-3°... -6°
- Запоріжжя-1°... -5°
- Івано-Франківськ-1°... -3°
- Київ-4°... -8°
- Кіровоград-3°... -9°
- Луганськ-2°... -7°
- Луцьк-1°... -3°
- Львів-1°... -4°
- Миколаїв0°... -4°
- Одеса+1°... -3°
- Полтава-3°... -7°
- Рівне-2°... -4°
- Сімферополь+7°... 0°
- Суми-4°... -9°
- Тернопіль-2°... -4°
- Харків-4°... -8°
- Херсон0°... -3°
- Хмельницький-2°... -4°
- Черкаси-3°... -8°
- Чернігів-3°... -10°
- Чернівці-1°... -2°