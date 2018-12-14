Негода продовжується: українців попереджають про снігопади та ожеледицю

В 11 областях України наразі йде невеликий сніг.

На дорогах країни сьогодні ожеледиця / Фото УНІАН

Станом на ранок 14 грудня в 11 областях України продовжуються снігопади.

Як повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на Український гідрометцентр, невеликий сніг йде у Київській, Львівській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Вінницькій, Волинській, Одеській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Миколаївській областях.

Читайте також Кусючі морози і снігопади: синоптики дали прогноз погоди в Україні на січень

Зазначається, що транспортне сполучення на автомобільних дорогах державного та місцевого значення забезпечено. На дорогах місцями ожеледиця.

У Києві в місцях прогнозованого скупчення вантажного транспорту функціонує 5 мобільних пунктів обігріву (Брест-Литовське, Бориспольське, Гостомельське та Одеське шосе і Броварський проспект).

Крім того, через негоду в Україні залишаються знеструмленими 40 населених пунктів у двох областях, а саме: Чернігівська - 38, Кіровоградська - 2.

Вдень 14 грудня в Україні очікується невеликий сніг, лише у східних областях без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, у західних областях північно-західний, 5-10 м/с. Температура від 2° морозу до 1° тепла, в Криму та на півдні Одещині 3-8° тепла, в Карпатах 1-6° морозу.

По Києву та області невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура у Києві та області 0-2° морозу.

Нагадаємо, снігопади в Україні триватимуть протягом 14 грудня, 15 грудня очікується незначне зниження температури та припинення опадів.