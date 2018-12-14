На зміну снігопадам в Україну прийдуть сильні морози (відео)
Місцями температура буде досягати 15 градусів морозу.
Найближчим часом сильні снігопади, які залишили без електроенергії майже 200 населених пунктів в Україні, припиняться.
В Україні сьогодні продовжуватись снігопади, вдень місцями температура до +4° (карта)
"Синоптичний процес, який призвів до снігопадів в північних і центральних областях України, потроху затихає. Інтенсивність опадів вже почала зменшуватися, до 15 грудня вони практично припиняться, і в Україну прийде невелике похолодання", - розповів "Фактам" директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда.
За словами синоптика, вночі температура повітря буде коливатися в діапазоні мінус 4-9 градусів, на північному сході - до мінус 10-15 градусів. Вдень очікується близько 0. Очікується, що така погода в Україні протримається мінімум тиждень.
Раніше з'явився прогноз погоди в Україні на січень. Очікується, що перший місяць нового року буде холодним і зі снігопадами.
Погода в Україні
- Вінниця-4°... -7°
- Дніпро-2°... -6°
- Донецьк-2°... -7°
- Житомир-3°... -6°
- Запоріжжя-1°... -5°
- Івано-Франківськ-1°... -3°
- Київ-4°... -8°
- Кіровоград-3°... -9°
- Луганськ-2°... -7°
- Луцьк-1°... -3°
- Львів-1°... -4°
- Миколаїв0°... -4°
- Одеса+1°... -3°
- Полтава-3°... -7°
- Рівне-2°... -4°
- Сімферополь+7°... 0°
- Суми-4°... -9°
- Тернопіль-2°... -4°
- Харків-4°... -8°
- Херсон0°... -3°
- Хмельницький-2°... -4°
- Черкаси-3°... -8°
- Чернігів-3°... -10°
- Чернівці-1°... -2°