На зміну снігопадам в Україну прийдуть сильні морози (відео)

11:04, 14 грудня 2018
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Місцями температура буде досягати 15 градусів морозу.

В Україну йдуть морози / УНІАН
В Україну йдуть морози / УНІАН

Найближчим часом сильні снігопади, які залишили без електроенергії майже 200 населених пунктів в Україні, припиняться.

В Україні сьогодні продовжуватись снігопади, вдень місцями температура до +4° (карта)

"Синоптичний процес, який призвів до снігопадів в північних і центральних областях України, потроху затихає. Інтенсивність опадів вже почала зменшуватися, до 15 грудня вони практично припиняться, і в Україну прийде невелике похолодання", - розповів "Фактам" директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда.

За словами синоптика, вночі температура повітря буде коливатися в діапазоні мінус 4-9 градусів, на північному сході - до мінус 10-15 градусів. Вдень очікується близько 0. Очікується, що така погода в Україні протримається мінімум тиждень.

Раніше з'явився прогноз погоди в Україні на січень. Очікується, що перший місяць нового року буде холодним і зі снігопадами.

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Теги: #погода#сніг#похолодання
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