Погода на вихідні: в Україні похолодає, місцями температура опуститься до -12° (карта)

У західних областях очікуються снігопади.

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На вихідних в Україні похолодає, у західних областях очікуються снігопади.

Згідно з даними Погода УНІАН, у Києві в суботу без опадів, температура повітря вночі -7°, вдень -3°. У неділю хмарно, -12°...-4°.

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Погода у Львові: у суботу пройде сніг, вночі -4°, вдень -1°. У неділю також очікуються опади, -3°...-1°.

У Луцьку в суботу вночі -4°, вдень -2°, без опадів. У неділю вночі -4°, вдень -2°, снігопад.

У Вінниці в суботу очікується похмура погода, температура повітря -6°...-2°. У неділю до -10°, без опадів.

Одеситам на вихідних обіцяють невелику хмарність. У суботу температура вночі -2°, вдень +1°. У неділю -2°...+1°.

У Харкові в суботу пройде сніг, температура вночі -7°, вдень -3°. У неділю -9°...-4°, без опадів.

Прогноз на 15 грудня / УНІАН

Прогноз на 16 грудня / УНІАН

У Дніпрі в суботу без опадів, температура вночі -3°, вдень -1°. У неділю дощ, температура повітря -1°...+2°.

У Сімферополі завтра без опадів, -1°...+3°. У неділю -3°...+5°, мінлива хмарність.

Жителям Маріуполя обіцяє невелику хмарність, температура вночі -5°, вдень +3°. У неділю сонячно, температура до -4°.

У Краматорську в суботу хмарно і без опадів, температура вночі -5°, вдень -1°. У неділю температура до -6°, мінлива хмарність.

У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі -6°, вдень -1°. У неділю -6°...-2°, хмарно з проясненнями.

Погода на курортах України

У Буковелі в суботу пройде сніг, температура до -9°. У неділю також очікуються опади, вночі -3°, вдень -1°.

У Моршині на Львівщині в суботу без опадів, вночі -5°, вдень -2°. У неділю пройде сильний сніг, вночі -4°, вдень до -2°.

У Трускавці в суботу хмарно, температура до -4°. У неділю температура до -5°, пройде сніг.

У Сваляві завтра снігопад, -2°, у неділю пройде дощ, температура повітря 0° ...-2°.

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