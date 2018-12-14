Погода на вихідні: в Україні похолодає, місцями температура опуститься до -12° (карта)
У західних областях очікуються снігопади.
На вихідних в Україні похолодає, у західних областях очікуються снігопади.
Згідно з даними Погода УНІАН, у Києві в суботу без опадів, температура повітря вночі -7°, вдень -3°. У неділю хмарно, -12°...-4°.
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Погода у Львові: у суботу пройде сніг, вночі -4°, вдень -1°. У неділю також очікуються опади, -3°...-1°.
У Луцьку в суботу вночі -4°, вдень -2°, без опадів. У неділю вночі -4°, вдень -2°, снігопад.
У Вінниці в суботу очікується похмура погода, температура повітря -6°...-2°. У неділю до -10°, без опадів.
Одеситам на вихідних обіцяють невелику хмарність. У суботу температура вночі -2°, вдень +1°. У неділю -2°...+1°.
У Харкові в суботу пройде сніг, температура вночі -7°, вдень -3°. У неділю -9°...-4°, без опадів.
У Дніпрі в суботу без опадів, температура вночі -3°, вдень -1°. У неділю дощ, температура повітря -1°...+2°.
У Сімферополі завтра без опадів, -1°...+3°. У неділю -3°...+5°, мінлива хмарність.
Жителям Маріуполя обіцяє невелику хмарність, температура вночі -5°, вдень +3°. У неділю сонячно, температура до -4°.
У Краматорську в суботу хмарно і без опадів, температура вночі -5°, вдень -1°. У неділю температура до -6°, мінлива хмарність.
У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі -6°, вдень -1°. У неділю -6°...-2°, хмарно з проясненнями.
Погода на курортах України
У Буковелі в суботу пройде сніг, температура до -9°. У неділю також очікуються опади, вночі -3°, вдень -1°.
У Моршині на Львівщині в суботу без опадів, вночі -5°, вдень -2°. У неділю пройде сильний сніг, вночі -4°, вдень до -2°.
У Трускавці в суботу хмарно, температура до -4°. У неділю температура до -5°, пройде сніг.
У Сваляві завтра снігопад, -2°, у неділю пройде дощ, температура повітря 0° ...-2°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
- Вінниця-4°... -7°
- Дніпро-2°... -6°
- Донецьк-2°... -7°
- Житомир-3°... -6°
- Запоріжжя-1°... -5°
- Івано-Франківськ-1°... -3°
- Київ-4°... -8°
- Кіровоград-3°... -9°
- Луганськ-2°... -7°
- Луцьк-1°... -3°
- Львів-1°... -4°
- Миколаїв0°... -4°
- Одеса+1°... -3°
- Полтава-3°... -7°
- Рівне-2°... -4°
- Сімферополь+7°... 0°
- Суми-4°... -9°
- Тернопіль-2°... -4°
- Харків-4°... -8°
- Херсон0°... -3°
- Хмельницький-2°... -4°
- Черкаси-3°... -8°
- Чернігів-3°... -10°
- Чернівці-1°... -2°