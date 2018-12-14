Наступного тижня в Україні пануватиме морозна погода

13:45, 14 грудня 2018
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Опади у першу половину наступного тижня у більшості областей України малоймовірні.

До України йдуть морози / УНІАН
До України йдуть морози / УНІАН

Наступного тижня в Україні встановиться морозна погода, опади у більшості областей малоймовірні.

Такий прогноз погоди у своєму блозі опублікувала синоптик Наталія Діденко.

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"Наступного тижня, з 17 грудня і до Миколая, у більшості областей запанує зимова погода з невеликими та помірними морозами. Нічні градуси опиняться в межах 3...-8, подекуди до 10 морозу. Протягом дня передбачається -2...-6 градусів", - пише вона.

За словами синоптика, у південній частині та на південному сході стовпчики термометрів коливатимуться близько нуля. Опади у першу половину наступного тижня у більшості областей України малоймовірні, місцями очікуються тумани та ожеледиця на дорогах.

Нагадаємо, січень-2019 в Україні буде холодним та зі снігопадами. Не виключені опади у вигляді крижаного дощу, коли краплі на поверхні ґрунту перетворюються на лід

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Теги: #погода#морози#похолодання
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