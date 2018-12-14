Наступного тижня в Україні пануватиме морозна погода
Опади у першу половину наступного тижня у більшості областей України малоймовірні.
Наступного тижня в Україні встановиться морозна погода, опади у більшості областей малоймовірні.
Такий прогноз погоди у своєму блозі опублікувала синоптик Наталія Діденко.
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"Наступного тижня, з 17 грудня і до Миколая, у більшості областей запанує зимова погода з невеликими та помірними морозами. Нічні градуси опиняться в межах 3...-8, подекуди до 10 морозу. Протягом дня передбачається -2...-6 градусів", - пише вона.
За словами синоптика, у південній частині та на південному сході стовпчики термометрів коливатимуться близько нуля. Опади у першу половину наступного тижня у більшості областей України малоймовірні, місцями очікуються тумани та ожеледиця на дорогах.
Нагадаємо, січень-2019 в Україні буде холодним та зі снігопадами. Не виключені опади у вигляді крижаного дощу, коли краплі на поверхні ґрунту перетворюються на лід
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- Дніпро-2°... -6°
- Донецьк-2°... -7°
- Житомир-3°... -6°
- Запоріжжя-1°... -5°
- Івано-Франківськ-1°... -3°
- Київ-4°... -8°
- Кіровоград-3°... -9°
- Луганськ-2°... -7°
- Луцьк-1°... -3°
- Львів-1°... -4°
- Миколаїв0°... -4°
- Одеса+1°... -3°
- Полтава-3°... -7°
- Рівне-2°... -4°
- Сімферополь+7°... 0°
- Суми-4°... -9°
- Тернопіль-2°... -4°
- Харків-4°... -8°
- Херсон0°... -3°
- Хмельницький-2°... -4°
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- Чернівці-1°... -2°