У Карпатах випало майже 40 см снігу

14:48, 14 грудня 2018
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Місцями висота снігового покриву складає 38-39 см.

Карпати засипає снігом / snig.info/uk
Карпати засипає снігом / snig.info/uk

Станом на 14 грудня у Карпатах висота снігового покриву сягає 38-39 см.

Про це йдеться в повідомленні відділу гідропрогнозів Українського гідрометцентру про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах у Facebook. 

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Так, на станції Пожижевська висота снігового покриву становить 16-38 см, сніг хуртовинний, стабільний. На станції Плай висота снігового покриву становить 12 см, сніг свіжий, пилоподібний, добре закріплений.

На сніголавинному посту Драгобрат висота снігового покриву становить 39 см.

Нагадаємо, наступного тижня в Україні встановиться морозна погода, опади у більшості областей малоймовірні.

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Теги: #сніг#Карпати
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