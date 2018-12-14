Жертвами повеней у В'єтнамі стали 13 людей

За 11 місяців 2018 року у В'єтнамі в результаті стихійного лиха загинули і зникли бе вісти 189 осіб.

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13 людей загинули в результаті повеней, викликаних проливними дощами в центральній частині В'єтнаму.

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Повінь пошкодила 12 тис. га сільгоспугідь, 123 км водозахисних споруд та іригаційних каналів і більше 128,7 км доріг, загинуло 163,5 тис. голів худоби і птиці, передає Сіньхуа з посиланням на комітет із запобігання і контролю стихійних лих країни.

За 11 місяців 2018 року у В'єтнамі в результаті стихійних лих, в першу чергу тайфунів, повеней і зсувів загинули і зникли безвісти 189 осіб, ще 140 постраждали. Економічний збиток склав близько 391,3 млн доларів.

Нагадаємо, у результаті повеней і зсувів в провінції Східна Ява на заході Індонезії чотири людини загинули 236 осіб були змушені залишити домівки.