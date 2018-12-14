Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах
Лавинна небезпека очікується протягом 14-16 грудня.
Протягом найближчих днів у Карпатах очікується сніголавинна небезпека 1 та 2 рівнів.
Про це попереджає Український гідрометцентр.
Наступного тижня в Україні пануватиме морозна погода
Так, у високогiр’ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очікується:
- 14-15 грудня - низька снiголавинна небезпека (1 рiвень);
- 16 грудня - помірна снiголавинна небезпека (2 рiвень);
- 16 грудня у горах західної та центральної частини Закарпатської області очікується низька снiголавинна небезпека (1 рiвень).
Нагадаємо, найближчим часом сильні снігопади, які залишили без електроенергії майже 200 населених пунктів в Україні, припиняться.
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