Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

16:09, 14 грудня 2018
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Лавинна небезпека очікується протягом 14-16 грудня.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / zak.depo.ua
У Карпатах зберігається лавинна небезпека / zak.depo.ua

Протягом найближчих днів у Карпатах очікується сніголавинна небезпека 1 та 2 рівнів.

Про це попереджає Український гідрометцентр.

Наступного тижня в Україні пануватиме морозна погода

Так, у високогiр’ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очікується:

- 14-15 грудня - низька снiголавинна небезпека (1 рiвень);

- 16 грудня - помірна снiголавинна небезпека (2 рiвень);

- 16 грудня у горах західної та центральної частини Закарпатської області очікується низька снiголавинна небезпека (1 рiвень).

Нагадаємо, найближчим часом сильні снігопади, які залишили без електроенергії майже 200 населених пунктів в Україні, припиняться.

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Теги: #Карпати#лавина
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