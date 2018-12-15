Синоптики попередили про ожеледицю на київських дорогах

10:26, 15 грудня 2018
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Жителів столиці закликають бути обережними, пересуваючись містом.

На автошляхах столиці сьогодні слід проявляти обережність / УНІАН
На автошляхах столиці сьогодні слід проявляти обережність / УНІАН

Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах столиці.

Наступного тижня в Україні пануватиме морозна погода

Про це повідомили у прес-службі Київської міськдержадміністрації з посиланням на Укргідрометцентр.

З метою запобігання травматизму та уникнення аварійних ситуацій, киян закликають бути обережними, пересуваючись містом.

За прогнозом синоптиків, сьогодні у столиці буде хмарно, без істотних опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 2-4° морозу.

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Теги: #Київ#погода#дороги
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