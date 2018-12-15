Синоптики попередили про ожеледицю на київських дорогах
Жителів столиці закликають бути обережними, пересуваючись містом.
Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах столиці.
Наступного тижня в Україні пануватиме морозна погода
Про це повідомили у прес-службі Київської міськдержадміністрації з посиланням на Укргідрометцентр.
З метою запобігання травматизму та уникнення аварійних ситуацій, киян закликають бути обережними, пересуваючись містом.
За прогнозом синоптиків, сьогодні у столиці буде хмарно, без істотних опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 2-4° морозу.
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