Синоптики попередили про ожеледицю на київських дорогах

Жителів столиці закликають бути обережними, пересуваючись містом.

На автошляхах столиці сьогодні слід проявляти обережність / УНІАН

Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах столиці.

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Про це повідомили у прес-службі Київської міськдержадміністрації з посиланням на Укргідрометцентр.

З метою запобігання травматизму та уникнення аварійних ситуацій, киян закликають бути обережними, пересуваючись містом.

За прогнозом синоптиків, сьогодні у столиці буде хмарно, без істотних опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 2-4° морозу.