Завтра в Україні буде морозно, західні регіони притрусить снігом (карта)
Найхолодніше буде на Київщині, до -3...-5 градусів.
Погода в Україні у неділю, 16 грудня, буде прохолодною: усюди, окрім Закарпаття та Криму синоптики обіцяють "мінус". У західних регіонах ще й сніжитиме.
Про це інформують в Укргідрометцентрі.
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Так, найтепліше буде на Закарпатті та у Криму. Там повітря прогріється до +2...+4 градусів. До 0...-2 опустяться стовпчики термометрів на морських узбережжях: в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях.
На решті території України очікується морозна погода – температурні позначки коливатимуться від -1 до -3 градусів.
Найхолодніше буде на Київщині, до -3...-5 градусів.
Майже у всіх регіонах буде сухо та малохмарно із проясненнями, лише у західних областях обіцяють сніг, на Закарпатті ймовірний сніг з дощем.
Вітер буде південно-східним, 5 – 10 метрів за секунду.
У Києві – без опадів, -3...-5 градусів.
Прогноз погоди на неділю, 16 грудня, у містах України:
Ужгород – +2...+4
Львів – -1…-3
Івано-Франківськ – -1…-3
Тернопіль – -1…-3
Чернівці – -1…-3
Хмельницький – -1…-3
Луцьк – -1…-3
Рівне – -1…-3
Житомир – -1…-3
Вінниця – -1…-3
Одеса – 0…-2
Миколаїв – 0…-2
Херсон – 0…-2
Сімферополь – +2…+4
Кропивницький – -1…-3
Черкаси – -1…-3
Чернігів – -1…-3
Суми – -1…-3
Полтава – -1…-3
Дніпро – -1…-3
Запоріжжя – 0…-2
Донецьк – -1…-3
Луганськ – -1…-3
Харків – -1…-3
Київ – -3…-5
Погода в Україні
- Вінниця-4°... -7°
- Дніпро-2°... -6°
- Донецьк-2°... -7°
- Житомир-3°... -6°
- Запоріжжя-1°... -5°
- Івано-Франківськ-1°... -3°
- Київ-4°... -8°
- Кіровоград-3°... -9°
- Луганськ-2°... -7°
- Луцьк-1°... -3°
- Львів-1°... -4°
- Миколаїв0°... -4°
- Одеса+1°... -3°
- Полтава-3°... -7°
- Рівне-2°... -4°
- Сімферополь+7°... 0°
- Суми-4°... -9°
- Тернопіль-2°... -4°
- Харків-4°... -8°
- Херсон0°... -3°
- Хмельницький-2°... -4°
- Черкаси-3°... -8°
- Чернігів-3°... -10°
- Чернівці-1°... -2°