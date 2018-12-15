Завтра в Україні буде морозно, західні регіони притрусить снігом (карта)

15:26, 15 грудня 2018
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Найхолодніше буде на Київщині, до -3...-5 градусів.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Погода в Україні у неділю, 16 грудня, буде прохолодною: усюди, окрім Закарпаття та Криму синоптики обіцяють "мінус". У західних регіонах ще й сніжитиме.

Про це інформують в Укргідрометцентрі.

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Так, найтепліше буде на Закарпатті та у Криму. Там повітря прогріється до +2...+4 градусів. До 0...-2 опустяться стовпчики термометрів на морських узбережжях: в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях.

На решті території України очікується морозна погода – температурні позначки коливатимуться від -1 до -3 градусів.

Найхолодніше буде на Київщині, до -3...-5 градусів.

Майже у всіх регіонах буде сухо та малохмарно із проясненнями, лише у західних областях обіцяють сніг, на Закарпатті ймовірний сніг з дощем.

Вітер буде південно-східним, 5 – 10 метрів за секунду.

У Києві – без опадів, -3...-5 градусів.

Прогноз погоди на неділю, 16 грудня, у містах України:

Ужгород – +2...+4

Львів – -1…-3

Івано-Франківськ – -1…-3

Тернопіль – -1…-3

Чернівці – -1…-3

Хмельницький – -1…-3

Луцьк – -1…-3

Рівне – -1…-3

Житомир – -1…-3

Вінниця – -1…-3

Одеса – 0…-2

Миколаїв – 0…-2

Херсон – 0…-2

Сімферополь – +2…+4

Кропивницький – -1…-3

Черкаси – -1…-3

Чернігів – -1…-3

Суми – -1…-3

Полтава – -1…-3

Дніпро – -1…-3

Запоріжжя – 0…-2

Донецьк – -1…-3

Луганськ – -1…-3

Харків – -1…-3

Київ – -3…-5

Прогноз погоди на неділю, 16 грудня, від Укргідрометцентру
Прогноз погоди на неділю, 16 грудня, від Укргідрометцентру

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Теги: #прогноз погоди
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