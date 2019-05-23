Без полуниці й помідорів. Погода залишає Закарпаття без врожаю, зі зруйнованими мостами й загрозою затоплення Ужгорода

Небувалі дощі на Закарпатті призвели до того, що у басейні річки Уж рівень води перевищив історичний максимум. Стихією вже зруйновані мости й берегоукріплення, населення втрачає врожай, а Ужгород і деякі райони області опинилися під загрозою затоплення.

У ніч на четвер в Ужі рівень води перевищив історичний максимум / фото УНІАН

За минулі дві доби на Закарпатті випала місячна норма опадів. Це призвело до підтоплення п’яти районів, у воді опинилися десятки будинків, вже є зруйновані мости та берегоукріплення. Зокрема, станом на ранок 23-го травня, повідомлялося, що у п’яти районах підтоплено понад три десятки житлових будинків, сімдесят дворогосподарств, понад вісімсот гектарів сільгоспугідь, пасовища, а також пошкоджені та зруйновані мости, берегоукріплення. На шести мостових переходах зупинено рух, зруйновано кількасот метрів берегоукріплень.

Та і це не кінець. У ніч на четвер в Ужі рівень води перевищив історичний максимум, оскільки левова частка дощу пройшлася по території басейну річки (Великоберезнянський, Перечинський та Ужгородський райони). Як наслідок, в Закарпатській ОДА завили про можливе підтоплення сіл Турянської долини та самого Ужгорода.

Дійсно, в низинах найбільша біда. Саме тут, де збирають найкращі урожаї, звідки мало не на всю Україну постачають ранню капусту, помідори, перець, дуже складна ситуація - теплиці підтоплені, овочі гниють.

«У притоці Ужа – р.Тур’я поблизу с. Тур’я Пасіка – в ніч на четвер зафіксовано перевищення історичного максимум підйому води – 349,8 см, – повідомив зранку 23-го в.о. голови ОДА Ярослав Галас. – До цього найвищий рівень води тут фіксувався під час катастрофічного паводка в 1998 році – 348 см відносно нуля посту. Вода продовжує підніматися, а найгірше те, що очікується нова хвиля опадів, яка йде на Закарпаття з боку Словаччини й Польщі. Левова частка дощу знову припаде на Великоберезнянський, Перечинський та Ужгородський райони».

За даними Закарпатської ОДА, ґрунт у регіоні зараз перезволожений, Уж і притоки повні, тому очікуються надзвичайні ситуації: локальні селі і зсуви, вихід річок із берегів і підтоплення населених пунктів. Зокрема, за словами Галаса, під загрозою часткового підтоплення міста Перечин та Ужгород (правобережжя). «У межах Ужгорода підйом води очікується вище рівня паводка 1992 року, коли значна частина правобережжя була залита водою, а деякі старі будинки обвалилися. З того часу в обласному центрі підняли дамби й розчистили русло річки, тому, сподіваємося, обійдеться без серйозних наслідків. Однак під загрозою підтоплення дитяча вузькоколійка та ботанічний сад УжНУ. Крім того, вода з русла може вийти в районі мосту Масарика й підтопити набережні Незалежності та Студентську», - розповів Галас.

Найбільше в ці дні підтопило три райони Закарпаття – Виноградівський, Іршавський та Хустський. Перші два – рівнинні й вирізняються прийнятними для ведення сільського господарства умовами: тут тепліше, ніж у гірській частині краю, долини Тиси та Боржави дають можливість доброго зрошення угідь тощо. Саме тут дозріває відома на всю Україну полуниця, звідси везуть у всі регіони ранню капусту, перець, помідори. Проте чи дочекаються українці урожаю цьогоріч – велике питання, адже через затяжні дощі в регіоні він буквально «гниє на корені».

Так, у с. Боржавське затопило майже дві тисячі теплиць із помідорами. Вода стоїть щонайменше на півметра-метр, а в окремих місцях - по пояс. Люди зібрали частину недостиглих овочів, решта, кажуть, зігниє. В окремих теплицях видно тільки верхівки із цвітом. «Якби ще 4-5 днів, може, тиждень, і помідори би вже червоніли, можна було б їх збирати. А так – усе згниє… Скільки в ту зелень праці вкладено, скільки грошей! - бідкається власник однієї з теплиць у Боржавському Василь. – І навіть якщо зараз сонце вийде, то вода за мить не зійде. Сонце вже не врятує врожай».

Аналогічна ситуація склалася і в інших, сусідніх населених пунктах. Жителька с. Гребля Іршавського району Марія Попович розповіла УНІАН, що виходить на вулицю кожного ранку зі страхом: «Дивлюся, чи падає знову той клятий дощ, чи ні. Там, де маємо землю, в низині, там усе у воді стоїть. А у нас там кукурудза посіяна, ми заробляємо на цьому, фактично ми з того живемо. Однак за тих дощів кукурудза гниє, все у воді стоїть… І пересіяли би, але ніяк – земля така мокра, не підійти. Сенсу кидати зерно у воду немає».

На фото теплиць - стрункі рядочки перцю, який саме цвіте / фото УНІАН

Втім, Марія має надію пересіяти хоч щось, і врятувати хоча б частину врожаю, якщо потепліє. «Нас хоч дамба від річки захищає, а у Вільхівці вода вже в парниках стоїть, затопила все, що можна… І в нас у нижній частині села затоплені теплиці», - розповідає вона.

На фото цих теплиць - стрункі рядочки перцю, який саме цвіте. Але цвіте він у воді. Так само у воді стоять помідори та молода капуста.

«Зазвичай ми використовуємо свій посівний матеріал, збираємо з осені насіння, пророщуємо, потім пікіруємо і висаджуємо в ґрунт, – розповідає Світлана Повх із Загаття. – А тепер саджанці гниють. Не знаю, скільки «виживе». Зазвичай рослина, яка довго перебуває у воді, починає чорніти. Якщо помідора вже зав’язалася – опадає, якщо є цвіт – теж може обсипатися. Нового посадкового матеріалу немає. Якщо навіть насіння в когось збереглося, то поки його висіяти, поки зійде – час мине. Коли той урожай буде?».

Фото УНІАН

З ранньою капустою теж біда: в теплицях вона росте «по колу»: готові до вживання качани зрізають, на їхнє місце одразу висаджують саджанці нової рослини. Зараз ранню капусту здебільшого вже зібрали й продають, а ось висадити нову нереально – не у воду ж. Ба більше, ті господарі, хто вже висадив, тільки скрушно дивляться на те, як вода забирає їхній труд.

Купувати нові саджанці теж не вихід, адже кусається ціна. Наприклад, один саджанець помідорів коштує, в середньому, 3 грн. Навіть якщо знайти гуртову ціну втричі менше, то на 5-6 тисяч саджанців (потреба на одну стандартну теплицю) треба забагато грошей. Якщо ж врахувати, що на одній ділянці може бути п’ять таких теплиць, жоден господар зараз не зможе забезпечити таку висадку.

Місцева влада запевняє, що ситуація, наскільки це можливо, під контролем. Не чекаючи масового затоплення, термінове засідання оперативного штабу регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) відбулося ще о третій ранку. На засіданні було прийнято протокол із конкретними дорученнями районним державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування, обласним управлінням Держслужби з надзвичайних ситуацій, водних ресурсів річки Тиса, Національної поліції, Служби автомобільних доріг:

- вжити невідкладних заходів для оповіщення про надзвичайну ситуацію мешканців населених пунктів у зоні ризику підтоплення;

- привести в стан підвищеної готовності аварійні бригади для розчистки кюветів, канав, каналізаційних мереж, зливової каналізації і штучних дренажів для відведення води;

- задіяти пересувні насосні станції для відкачки води;

- заблокувати проїзд транспорту у випадку переливу води через автомобільні дороги та організувати об’їзд небезпечних зон;

- організувати укріплення правого берега Ужа в м. Ужгород у районі мосту Масарика;

- бути готовими до тимчасової евакуації мешканців житла, що розташоване в зоні ризику.

«Паводкова ситуація на Закарпатті знаходиться під постійним контролем обласної державної адміністрації, районних держадміністрацій, Держслужби з надзвичайних ситуацій, обласного управління водних ресурсів та органів місцевого самоврядування», - процитувала Галаса прес-служба ОДА.

Проте рятувальники й синоптики кажуть, слід чекати ще гіршого. Наразі по області оголошене чергове гідрологічне штормове попередження, протягом дня на більшій частині території Закарпатської області збережуться значні дощі, подекуди сильні зливи, в тому числі в басейнах річок Уж і Латориця. Внаслідок цього очікується формування значного схилового стоку, утворення локальних селів, на низинних частинах басейнів формування значного місцевого стоку тощо.

До всього цього ось-ось додадуться грози, град та шквалисте посилення вітру. Одним словом, і той урожай, що ще якимось дивом не затопило, може бути знищений.

Наталія Петерварі