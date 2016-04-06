У Пакистані понад 50 людей загинули через передмусонні дощі (фото)
В результаті сильних проливних дощів, які почалися 2 квітня і не припиняються і досі, три провінції Пакистану опинилися затопленими.
Як повідомляє ВВС, щонайменше 55 людей загинули в результаті передмусонних дощів, сотні осіб. що вижили потребують допомоги. Жителі намагаються покинути небезпечний регіон.
Зливові потоки зносять мости, розмивають дороги і руйнують будинки.
Влада країни працює над тим, щоб направити в зону лиха предмети першої необхідності, продукти і ліки.
Передмусонні дощі досить часте явище для Пакистану. Вони руйнують сільську місцевість країни, при цьому місцева влада радить мешканцям сіл на час перебиратися у більш безпечні місця.
Як повідомляв УНІАН. в результаті злив у Сан-Паулу в середині березня загинули майже 20 осіб.
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