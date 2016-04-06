Сильний вітер став причиною найсильнішої пожежі в Канзасі за всю історію

11:49, 6 квітня 2016
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Пожежа в Канзасі стала одною з найбільших в історії США.

graytvinc.com
graytvinc.com

«Незважаючи на певний прогрес у локалізації нестихаючого степової пожежі, яка поширилася на північ від сільської місцевості Оклахоми в малонаселені регіони Канзасу, вона став найбільшою в історії штату і одною з найбільш значних в історії США», — повідомили в п'ятницю офіційні особи, пише gismeteo.ru.

«Екіпажі працювали всю ніч в окрузі Барбер, розташованому на північний захід від міста Уічіто. У Барбері полум'ям було випалено 427 квадратних миль, і тільки 15 % території округу вдалося вберегти від вогню. Великою проблемою є південний вітер з поривами до 30 миль в годину. Це те, над чим ми працюємо», — зазначила Дарсі Голлихер, прес-секретар Управління з надзвичайних ситуацій Канзасу.

«Завдяки екстраординарним зусиллям з гасіння пожежі і деякої допомоги від матері-природи, зростання вогню не спостерігається», — додала вона.

За останніми даними, стихія знищила два будинки і кілька сільськогосподарських тварин. Повідомлень про постраждалих серед людей не надходило.

На допомогу пожежникам в суботу прибули військові вертольоти національної гвардії Канзасу. «Кожен вертоліт має 660-галлоную ємність для забору води з місцевих джерел і скидання її на вогонь. Національна гвардія також доставила цистерни з паливом для обслуговування наземних транспортних засобів», — повідомив Бен Бауман, представник офісу генерал-ад'ютанта Канзасу.

Національна метеослужба (NWS) раніше робила прогноз, що в області на кордоні з Оклахомою, де лютує вогонь, може випасти від однієї десятої до чверті дюйма дощу або снігу в суботу ввечері та в неділю вранці.

«Щодо кількості опадів поки немає ніякої визначеності. Сподіваємося, що злива буде пристойним. У всякому разі, це краще, ніж нічого», — сказав метеоролог Енді Клейнсасер з офісу NWS в Уічіто.

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