Європейське космічне агентство опублікувало фото "кривавого" Ніла
Європейське космічне агентство опублікувало знімки річки Ніл, пофарбованої в похмурий червоний колір.
Як зазначає gismeteo.ru, лякаючий колір річки нагадує про першу єгипетську страту, про яку говориться в Біблії, - тоді вся вода в Нілі перетворилася на кров. Однак цього разу Ніл зобов'язаний червоним кольором не Мойсею, а своєї рослинності, яка, розташовуючись вздовж русла річки, контрастує з пустельними околицями. Подібний колір рослин на знімку обумовлений тим, що зображення комбіноване: поєднує в собі класичне кольорове фото і дані з радіометра.
В центрі фото видно єгипетську столицю Каїр, на сході — Червоне море. На півночі Середземного моря можна помітити Кіпр і Кріт.
Знімок був зроблений 3 березня супутником "Сентінел-3А". Завдання орбітального апарату — дослідити океани Землі, вимірювати колір, рівень температури і океану. Супутник запустили на орбіту 16 лютого, і він входить в систему "небесних очей" програми "Коперник". Ця вражаюча технологія дозволяє сканувати усю земну кулю за добу і висилати фото вже за кілька годин.
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