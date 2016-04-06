Ураган в Норильську: вітер зривав дахи і зносив людей (відео)

У Норильську в зв'язку зі складними погодними умовами був оголошений режим надзвичайної ситуації. В адміністрації міста пояснили, що до такого рішення прийшли після "жорстокого" шторму, що пройшов у регіоні 21 і 23 березня.

Ураган в Норильську / фото newdaynews.ru

Як повідомляє gismeteo.ru, за підрахунками мерії Норильська, руйнування, які завдав ураган в місті, принесли збитки на 100 мільйонів рублів. Вітром зірвало покрівлі 50 житлових будинків та кількох десятків муніципальних будівель. Площа пошкоджень склала 15 тисяч квадратних метрів. Зламані світлофори, не функціонують резервні лінії електропередачі, що живлять електроенергією Єргалахський водозабір і Центральний район Норильська. Один зі стільникових операторів зв'язку залишився без кабелю.

За свідченням очевидців, в місцевому аеропорту вітер досягав такої сили, що повернув літак.

Шторм триває в Норильську з неділі, 20 березня. За прогнозами метеорологів, до п'ятниці швидкість вітру зменшиться і складе близько 10 метрів в секунду.