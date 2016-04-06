Північну Америку засипало весняним снігом (фото)

12:24, 6 квітня 2016
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Північні штати США та південь Канади накрило сніговою бурею, яка розігралася над Колорадо і Вайомингом, ще в останній тиждень березня.

REUTERS
REUTERS

Як повідомляє gismeteo.ru, тоді синоптики прогнозували сильні снігопади, які можуть не тільки ускладнити дорожню ситуацію, але і загрожують перебоями в подачі електроенергії в таких штатах, як Вісконсін, Мічиган, а також на значній території канадського Квебека, ще протягом декількох днів. Однак, схоже, сніжна погода у США затягнулася.

REUTERS
REUTERS

Синоптики попереджали, що в таких умовах не виключено, що в місцевих аеропортах можливі значні затримки авіарейсів, можливо також тимчасове закриття окремих ділянок доріг.

REUTERS
REUTERS

Також прогнозуються перебої в подачі електроенергії через обриви ЛЕП, оскільки синоптики обіцяють крижаний дощ у деяких районах.

REUTERS
REUTERS

Ну а оскільки денна температура повітря під час шторму буде вище точки замерзання, а вночі опускатиметься нижче точки замерзання, протягом кількох днів у цих районах вдень буде панувати сльота, а вночі - утворення криги.

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