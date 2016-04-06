Північну Америку засипало весняним снігом (фото)
Північні штати США та південь Канади накрило сніговою бурею, яка розігралася над Колорадо і Вайомингом, ще в останній тиждень березня.
Як повідомляє gismeteo.ru, тоді синоптики прогнозували сильні снігопади, які можуть не тільки ускладнити дорожню ситуацію, але і загрожують перебоями в подачі електроенергії в таких штатах, як Вісконсін, Мічиган, а також на значній території канадського Квебека, ще протягом декількох днів. Однак, схоже, сніжна погода у США затягнулася.
Синоптики попереджали, що в таких умовах не виключено, що в місцевих аеропортах можливі значні затримки авіарейсів, можливо також тимчасове закриття окремих ділянок доріг.
Також прогнозуються перебої в подачі електроенергії через обриви ЛЕП, оскільки синоптики обіцяють крижаний дощ у деяких районах.
Ну а оскільки денна температура повітря під час шторму буде вище точки замерзання, а вночі опускатиметься нижче точки замерзання, протягом кількох днів у цих районах вдень буде панувати сльота, а вночі - утворення криги.
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