Пилова буря на березі річки Ганг в Індії (фото)
Місто Аллахабад на півночі Індії 12 квітня 2016 року накрила пилова буря.
Аллахабад розташований у злиття річок Ганг і Ямуна і є священним містом. Місто населяють більше мільйона людей.
Кожні 12 років в Аллахабаді проводять індуїстський фестиваль Кумбха Мела. Це найбільше релігійне свято світу, воно триває більше місяця і за цей час місто відвідує до 70 мільйонів паломників. У день святого обмивання більше 10 мільйонів осіб робить цей ритуал у Гангу.
Пилові бурі для регіону є звичним явищем.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+27°... +16°
-
Дніпро+33°... +19°
-
Донецьк+33°... +17°
-
Житомир+26°... +16°
-
Запоріжжя+36°... +20°
-
Івано-Франківськ+20°... +13°
-
Київ+28°... +19°
-
Кіровоград+32°... +19°
-
Луганськ+33°... +17°
-
Луцьк+22°... +13°
-
Львів+22°... +14°
-
Миколаїв+35°... +20°
-
Одеса+33°... +19°
-
Полтава+29°... +19°
-
Рівне+22°... +12°
-
Сімферополь+31°... +16°
-
Суми+27°... +16°
-
Тернопіль+20°... +14°
-
Харків+29°... +17°
-
Херсон+35°... +19°
-
Хмельницький+22°... +13°
-
Черкаси+29°... +19°
-
Чернігів+26°... +16°
-
Чернівці+21°... +16°
Віргінія, США
+ 20 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
Відчувається як: +20 °
Вологість: 60 %
Тиск: 753 мм
Вітер: 3.2 м/с
Ймовірність опадів: 2 %
Схід: 05:43
Захід 20:36
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин