Пилова буря на березі річки Ганг в Індії (фото)

12:55, 12 квітня 2016
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Місто Аллахабад на півночі Індії 12 квітня 2016 року накрила пилова буря.

REUTERS
REUTERS

Аллахабад розташований у злиття річок Ганг і Ямуна і є священним містом. Місто населяють більше мільйона людей.

Кожні 12 років в Аллахабаді проводять індуїстський фестиваль Кумбха Мела. Це найбільше релігійне свято світу, воно триває більше місяця і за цей час місто відвідує до 70 мільйонів паломників. У день святого обмивання більше 10 мільйонів осіб робить цей ритуал у Гангу.

REUTERS
REUTERS

Пилові бурі для регіону є звичним явищем.

REUTERS
REUTERS

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