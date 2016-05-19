Китайську провінцію накрила потужна піщана буря (відео)

10:13, 19 травня 2016
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Потужна піщана буря прокотилася 18 травня по всій префектурі Кашгар на північному заході Сіньцзян-Уйгурського автономного району в Китаї.

скриншот с видео
скріншот з відео

Як повідомляє CCTV, стіни піску, що обрушилися на людей, сягали 100 метрів. Видимість скоротилася до відстані витягнутої руки максимум.

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Місцева метеорологічна влада присвоїла стихійному лиху "помаранчевий" код – другий за ступенем небезпеки.

скриншот с видео
скриншот с видео

Піщана буря тривала майже 4 години. Після цього погодні умови повернулися в нормальний стан.

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