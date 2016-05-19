У Гватемалі сталося незвичайне виверження вулкана Фуего (фото, відео)

У Гватемалі сталося незвичайне виверження вулкана Фуего. Воно не супроводжувалося якимись вибухами чи гуркотом.

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Про це повідомляє STORMnews з посиланням на Prensa Libre.

Відзначається, що висота пеплового викиду перевищила 5 км. Спостерігалися пірокластичні потоки.

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У прилеглих населених пунктах випав попіл, через що довелося проводити евакуацію населення.