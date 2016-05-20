Жителі Шрі-Ланки продовжують боротися з наслідками масштабних повеней (фоторепортаж)

На Шрі-Ланці жителі продовжують боротися з наслідками масштабних повеней і зсувів, викликаних безперервними зливами.

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За останніми даними, як повідомляє Сіньхуа, в результаті стихійного лиха загинули 58 осіб, 450 тисяч постраждали.

Як відзначили в Центрі управління стихійними лихами, по мірі подальшого проведення пошуково-рятувальних операцій число загиблих може зрости. Наразі сотні людей, імовірно, залишаються заблокованими або вважаються зниклими безвісти. Тривалі дощі збільшують ризик виникнення нових зсувів, що ускладнює пошуково-рятувальні роботи.

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Прем'єр-міністр Шрі-Ланки в четвер закликав населення, яке перебуває у небезпечних районах, до евакуації, заявивши, що уряд посилить заходи безпеки для забезпечення схоронності майна та будинків евакуйованих жителів. Водночас уряд вживає усіх можливих заходів для запобігання повторних стихійних лих та епідемій.

Екстремальні погодні умови спостерігаються на території Шрі-Ланки з 14 травня.