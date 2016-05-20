У Китаї лютують лісові пожежі (фото)

13:46, 20 травня 2016
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У тайзі в Північно-Східному Китаї рятувальники борються з лісовими пожежами.

REUTERS
REUTERS

Як повідомляє Reuters, недалеко від міста Хулун-Буїр автономного району Внутрішня Монголія продовжують лютувати лісові пожежі.

REUTERS
REUTERS

Для боротьби зі стихією направлені рятувальники.

REUTERS
REUTERS

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