У Китаї лютують лісові пожежі (фото)

У тайзі в Північно-Східному Китаї рятувальники борються з лісовими пожежами.

REUTERS

Як повідомляє Reuters, недалеко від міста Хулун-Буїр автономного району Внутрішня Монголія продовжують лютувати лісові пожежі.

REUTERS

Для боротьби зі стихією направлені рятувальники.