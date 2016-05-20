Погода в Україні на вихідні: в суботу без опадів, але в неділю дощі повернуться
У майбутні вихідні 21-22 травня на українців чекає потепління, однак дощі залишати Україну поки не поспішають.
Так, за прогнозами Українського гідрометцентру, в суботу, 21 травня, майже по всій території України буде мінлива хмарність без опадів. Тільки в Чернігівській, Сумській, Полтавській і Харківській областях очікуються дощі з грозами.
При цьому в Києві денна температура підніметься до +19...+21 (вночі +8...+10), у Львові – удень +19...+21 (вночі +5...+7), в Одесі – удень +18...+20 (вночі +11...+13), в Дніпропетровську – удень +19...+21 (вночі +8...+10), у Харкові – удень +16...+18 (вночі +7...+9).
У неділю, 22 травня, в Україну знову повертаються дощі. Без опадів неділя очікується лише на півдні і частково на сході України.
У Києві денна температура становитиме +20...+22 (вночі +9...+11), у Львові – удень +21...+23 (вночі +9...+11), в Одесі – удень +22...+24 (вночі +10...+12), в Дніпропетровську – удень +20...+22 (вночі +9...+11), у Харкові – удень +20...+22 (вночі +9...+11).
Погода в Україні
-
Вінниця+25°... +17°
-
Дніпро+32°... +21°
-
Донецьк+33°... +22°
-
Житомир+26°... +17°
-
Запоріжжя+35°... +23°
-
Івано-Франківськ+23°... +16°
-
Київ+27°... +18°
-
Кіровоград+31°... +19°
-
Луганськ+37°... +22°
-
Луцьк+26°... +16°
-
Львів+24°... +16°
-
Миколаїв+34°... +20°
-
Одеса+32°... +18°
-
Полтава+30°... +19°
-
Рівне+26°... +16°
-
Сімферополь+35°... +18°
-
Суми+28°... +18°
-
Тернопіль+23°... +16°
-
Харків+31°... +20°
-
Херсон+35°... +21°
-
Хмельницький+25°... +16°
-
Черкаси+27°... +17°
-
Чернігів+25°... +17°
-
Чернівці+24°... +16°