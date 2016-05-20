Погода в Україні на вихідні: в суботу без опадів, але в неділю дощі повернуться

18:11, 20 травня 2016
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У майбутні вихідні 21-22 травня на українців чекає потепління, однак дощі залишати Україну поки не поспішають.

REUTERS
REUTERS

Так, за прогнозами Українського гідрометцентру, в суботу, 21 травня, майже по всій території України буде мінлива хмарність без опадів. Тільки в Чернігівській, Сумській, Полтавській і Харківській областях очікуються дощі з грозами.

При цьому в Києві денна температура підніметься до +19...+21 (вночі +8...+10), у Львові – удень +19...+21 (вночі +5...+7), в Одесі – удень +18...+20 (вночі +11...+13), в Дніпропетровську – удень +19...+21 (вночі +8...+10), у Харкові – удень +16...+18 (вночі +7...+9).

Погода на 21 мая / Фото meteo.gov.ua
Погода на 21 травня / Фото meteo.gov.ua

У неділю, 22 травня, в Україну знову повертаються дощі. Без опадів неділя очікується лише на півдні і частково на сході України.

У Києві денна температура становитиме +20...+22 (вночі +9...+11), у Львові – удень +21...+23 (вночі +9...+11), в Одесі – удень +22...+24 (вночі +10...+12), в Дніпропетровську – удень +20...+22 (вночі +9...+11), у Харкові – удень +20...+22 (вночі +9...+11).

Погода на 22 мая / Фото meteo.gov.ua
Погода на 22 травня / Фото meteo.gov.ua

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