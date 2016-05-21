Вплив вуглекислого газу на потепління підскочив вдвічі за останні 25 років - звіт

Людська діяльність за останні 25 років збільшила прямий вплив викидів вуглекислого газу (CO2) в атмосферу на глобальне потепління на 50% порівняно з доіндустріальним рівнем.

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Про це свідчить 10-ї щорічної індекс вмісту парникових газів Державного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Так, у 2015 році середня глобальна концентрація CO2 досягла 399 частин на мільйон, збільшившись на рекордну суму майже 3 проміле. При цьому з кінця льодовикового періоду до початку індустріальної ери концентрація вуглекислого газу в атмосфері залишалася стабільною на рівні 278 частин на мільйон.

Прямий ефект вуглекислого газу на потепління підскочив на 50% протягом останніх 25 років / Фото research.noaa.gov

В цілому, викиди всіх утримуючих тепло парникових газів, що посилюють вплив глобального потепління на планету, збільшився більш ніж на одну третину з 1990 року, відзначають вчені.