Тропічний циклон Роану обрушився на Бангладеш, 5 людей загинули
Циклонний шторм Роану рухався через узбережжі Чіттагонг в Бангладеш зі швидкістю вітру понад 62 км на годину.
Про це повідомили в місцевому метеобюро, передає bdnews24.
У прибережній зоні фіксується поривчастий вітер і дощі, прилеглі райони були затоплені в результаті штормового нагону.
Водночас повідомляється, що, щонайменше, п'ять людей загинули і понад 50 поранено в прибережних районах Бангладеш. Також сильний вітер пошкодив сотні будинків і повиривав дерева з корінням.
Крім того, на Рангабалі прорвало греблю, що призвело до сильних хвиль у цьому районі. Були зруйновані дорожні комунікації і заблоковані транспортні магістралі.
Влада вже евакуювала близько 500 тисяч людей з 14 прибережних районів.
Погодне відомство прогнозує, що сильні дощі в деяких частинах протримаються ще протягом 48 годин.
Також наголошується, що дощі можуть викликати зсуви в гірських районах Читтагонг.
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