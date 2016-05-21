Тропічний циклон Роану обрушився на Бангладеш, 5 людей загинули

Циклонний шторм Роану рухався через узбережжі Чіттагонг в Бангладеш зі швидкістю вітру понад 62 км на годину.

Циклон Роану обрушився на Бангладеш / Фото bdnews24.com

Про це повідомили в місцевому метеобюро, передає bdnews24.

У прибережній зоні фіксується поривчастий вітер і дощі, прилеглі райони були затоплені в результаті штормового нагону.

Водночас повідомляється, що, щонайменше, п'ять людей загинули і понад 50 поранено в прибережних районах Бангладеш. Також сильний вітер пошкодив сотні будинків і повиривав дерева з корінням.

Фото banglanews24.com

Крім того, на Рангабалі прорвало греблю, що призвело до сильних хвиль у цьому районі. Були зруйновані дорожні комунікації і заблоковані транспортні магістралі.

Влада вже евакуювала близько 500 тисяч людей з 14 прибережних районів.

Фото bdnews24.com

Погодне відомство прогнозує, що сильні дощі в деяких частинах протримаються ще протягом 48 годин.

Також наголошується, що дощі можуть викликати зсуви в гірських районах Читтагонг.