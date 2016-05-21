Тропічний циклон Роану обрушився на Бангладеш, 5 людей загинули

12:13, 21 травня 2016
450
0

Циклонний шторм Роану рухався через узбережжі Чіттагонг в Бангладеш зі швидкістю вітру понад 62 км на годину.

Циклон Роану обрушился на Бангладеш / Фото bdnews24.com
Циклон Роану обрушився на Бангладеш / Фото bdnews24.com

Про це повідомили в місцевому метеобюро, передає bdnews24.

У прибережній зоні фіксується поривчастий вітер і дощі, прилеглі райони були затоплені в результаті штормового нагону.

Водночас повідомляється, що, щонайменше, п'ять людей загинули і понад 50 поранено в прибережних районах Бангладеш. Також сильний вітер пошкодив сотні будинків і повиривав дерева з корінням.

Фото banglanews24.com
Фото banglanews24.com

Крім того, на Рангабалі прорвало греблю, що призвело до сильних хвиль у цьому районі. Були зруйновані дорожні комунікації і заблоковані транспортні магістралі.

Влада вже евакуювала близько 500 тисяч людей з 14 прибережних районів.

Фото bdnews24.com
Фото bdnews24.com

Погодне відомство прогнозує, що сильні дощі в деяких частинах протримаються ще протягом 48 годин.

Також наголошується, що дощі можуть викликати зсуви в гірських районах Читтагонг.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Град, дощі та шквали: в Україні оголосили штормове попередження Град, дощі та шквали: в Україні оголосили штормове попередження
"Велика циклонічна депресія": синоптик попередила про значне похолодання, дощі та грози на вихідних "Велика циклонічна депресія": синоптик попередила про значне похолодання, дощі та грози на вихідних
У Києві очікуються короткочасні грозові дощі, град та шквали У Києві очікуються короткочасні грозові дощі, град та шквали
Синоптик дав прогноз на липень в Україні: дощовий циклон і спека до +33° Синоптик дав прогноз на липень в Україні: дощовий циклон і спека до +33°
Завтра в Україні місцями зливи та грози, на сході до +36° (відеопрогноз) Завтра в Україні місцями зливи та грози, на сході до +36° (відеопрогноз)
"Димова завіса": у Британії сталася велика пожежа, евакуювали десятки будинків (фоторепортаж) "Димова завіса": у Британії сталася велика пожежа, евакуювали десятки будинків (фоторепортаж)
На Херсонщині через зливу автобус з дітьми з’їхав у кювет На Херсонщині через зливу автобус з дітьми з’їхав у кювет

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 24 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
76 %
750 мм
4.3 м/с
62 %
Стрічка новин