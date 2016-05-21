Якутію накрив потужний снігопад (фото)

18:02, 21 травня 2016
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За 11 днів до літа на південь Якутії (Росія) обрушився потужний снігопад.

Фото News.Ykt.Ru
Фото News.Ykt.Ru

Як повідомляє news.ykt.ru, 20 травня в місті Алдані температура повітря в ранкові години була нижче нуля.

Фото News.Ykt.Ru
Фото News.Ykt.Ru

Опади щільною ковдрою накрили вулиці, двори і проїжджі частини міста.

Фото News.Ykt.Ru
Фото News.Ykt.Ru

Через стихію на федеральній дорозі "Лєна" машини злітають у кювет.

Фото News.Ykt.Ru
Фото News.Ykt.Ru

Також від весняного снігопаду постраждало місто Нерюнгрі. У місцевому аеропорту навіть не змогли прийняти літак, що летів з Якутська. Екіпажу довелося розвертатися і летіти назад.

Фото News.Ykt.Ru
Фото News.Ykt.Ru

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