У результаті виверження вулкана Сінабунг в Індонезії загинули 3 людини (фото)

13:26, 22 травня 2016
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В індонезійській провінції Північна Суматра в суботу відбулося виверження вулкана Сінабунг, в результаті загинули троє, ще четверо були поранені.

REUTERS
REUTERS  

Як повідомляє Сіньхуа, представник Управління з ліквідації наслідків стихійних лих Індонезії заявив, що вулкан Сінабунг в суботу в другій половині дня вивергався чотири рази поспіль, вулканічний попіл досяг висоти 3000 метрів, а лава розлилася на 4,5 км по західному схилу вулкана.

Фото www.news.cn
Фото www.news.cn

За його словами, під час виверження деякі селяни працювали в зоні евакуації навколо кратера вулкана. Наразі тіла загиблих вже були переміщені, а поранені доставлені в найближчу лікарню. Рятувальники в неділю в черговий раз увійдуть в зону евакуації для пошуків заблокованих селян.

Фото www.news.cn
Фото www.news.cn

Індонезійська інститут спостереження за вулканами вже підвищив рівень заходів щодо вулкана до найвищого.

Фото www.news.cn
Фото www.news.cn

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