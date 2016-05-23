В Україні сьогодні очікується тепла погода без опадів, температура до +23

Сьогодні, 23 травня, у більшості регіонів України очікується тепла сонячна погода без опадів, температура - до 23° тепла.

Українців сьогодні очікує тепла і переважно безхмарна погода / УНІАН

Згідно з прогнозом УНІАН Погода, в Києві буде майже безхмарно, температура вдень +20°. Вітер північний та північно-західний, 1,6 - 3,5 м/с. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст. Увечері очікується невелика хмарність та 15° тепла.

У Львові вдень - практично безхмарна погода. Температура 12°-23° тепла. Тиск 737 мм рт. ст., вітер східний та південно-східний 1.8 - 3.1 м/с. Увечері очікується сонячна погода без опадів і 21° тепла.

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В Одесі сьогодні очікується похмура погода, але до вечора стане практично безхмарно. Температура 13°-22° тепла. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст, вітер переважно північний 2.4 - 3 м/с. Опадів не очікується.

У Харкові вдень буде хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Температура вранці 11°, вдень 18° тепла. Атмосферний тиск 749 мм. рт. ст., вітер північно-західний, 1.8 - 2.8 м/с. Ввечері в Харкові прогнозують практично безхмарну погоду, +14°.

У Дніпрі вдень очікується 21° тепла, невелика хмарність, без опадів. Атмосферний тиск - 746 мм рт. ст., вітер переважно північний, 2 - 3.1 м/с. Ввечері +15°, безхмарно.

У Сімферополі сьогодні буде хмарно з проясненнями, температура від +11° до +21°. Атмосферний тиск 737 мм рт. ст. Ввечері невелика хмарність, 16° тепла.

У Маріуполі очікується практично безхмарна погода, вдень до 22 градусів тепла, імовірність опадів 30%. Вітер північний, 1.4 - 3.7 м/с Тиск 757 мм рт. ст. Ввечері погода стане хмарною з проясненнями, +16° тепла.

У Краматорську сьогодні вдень - ясно, температура +18°. Вітер північний, 1.6 - 2 м/с. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст. Ймовірність опадів 14%.

У Сєвєродонецьку сьогодні очікується тепла погода, +19 +23 градусів тепла. Вітер північний, 0.7 - 1.7 м/с. Ймовірність опадів 22%. Увечері стане хмарно з проясненнями, температура +15°.