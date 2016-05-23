Погода в Києві: сьогодні в столиці сонячно і 20 градусів тепла

09:19, 23 травня 2016
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Сьогодні в Києві очікується тепла погода без опадів, вранці і вдень практично безхмарно.

Площадь Славы в Киеве / Фото wikipedia.org
Киянам обіцяють сонячну погоду / wikipedia.org

Згідно з прогнозом УНІАН Погода, сьогодні, 23 травня, в українській столиці очікується тепла, практично безхмарна погода, без опадів.

Температура зранку +17°, вдень +20°. Увечері очікується невелика хмарність, +15°.

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Вітер північний, 2.3 - 3.5 м/с, атмосферний тиск 746 мм рт.ст.

Сьогодні у Києві сонце зійшло о 4:59, зайде о 20:50.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні тепла погода очікується в більшості регіонів України, температура - до 23° тепла.

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