В Китаї від через сильні зливи постраждали сотні тисяч людей, є загиблі

Зливові дощі накрили в КНР кілька провінцій. Так, в провінції Хунань від злив постраждало близько 500 тис. чоловік, 18 тис. евакуйовано, ще 4 тис. потребують термінової допомоги.

REUTERS

У загальній складності затоплено 46 тис. га полів.

В Гуансі-Чжуанському автономному районі загинули дві людини, постраждали 290 тис. Затоплено 610 будинків, евакуйовано понад 12 тис. жителів. Припинено рух більш, ніж сорока шосе, зруйновані численні іригаційні споруди, передає Росбалт за інформацією агентства «Сіньхуа».

Читайте також Бангладеш потерпає від тропічного циклону, є жертви

У місті Синьі за шість годин випало 429,5 мм опадів. Загинули 8 людей, четверо пропали без вісті.

Метеорологи попередили про «порівняно високу небезпеку стихійних лих» в провінціях Юньнань і Сичуань. У провінції Хебей і автономному районі Внутрішня Монголія в горах можливі сходження селів і зсувів.