В Китаї від через сильні зливи постраждали сотні тисяч людей, є загиблі

10:11, 23 травня 2016
275
0

Зливові дощі накрили в КНР кілька провінцій. Так, в провінції Хунань від злив постраждало близько 500 тис. чоловік, 18 тис. евакуйовано, ще 4 тис. потребують термінової допомоги.

REUTERS
REUTERS

У загальній складності затоплено 46 тис. га полів.

В Гуансі-Чжуанському автономному районі загинули дві людини, постраждали 290 тис. Затоплено 610 будинків, евакуйовано понад 12 тис. жителів. Припинено рух більш, ніж сорока шосе, зруйновані численні іригаційні споруди, передає Росбалт за інформацією агентства «Сіньхуа».

Бангладеш потерпає від тропічного циклону, є жертви

У місті Синьі за шість годин випало 429,5 мм опадів. Загинули 8 людей, четверо пропали без вісті.

Метеорологи попередили про «порівняно високу небезпеку стихійних лих» в провінціях Юньнань і Сичуань. У провінції Хебей і автономному районі Внутрішня Монголія в горах можливі сходження селів і зсувів.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Град, дощі та шквали: в Україні оголосили штормове попередження Град, дощі та шквали: в Україні оголосили штормове попередження
У Києві очікуються короткочасні грозові дощі, град та шквали У Києві очікуються короткочасні грозові дощі, град та шквали
Синоптик дав прогноз на липень в Україні: дощовий циклон і спека до +33° Синоптик дав прогноз на липень в Україні: дощовий циклон і спека до +33°
У Києві завтра без опадів, температура до +26° У Києві завтра без опадів, температура до +26°
Шторм у Греції: в країні оголосили "червоне попередження" через екстремальну негоду Шторм у Греції: в країні оголосили "червоне попередження" через екстремальну негоду
"Димова завіса": у Британії сталася велика пожежа, евакуювали десятки будинків (фоторепортаж) "Димова завіса": у Британії сталася велика пожежа, евакуювали десятки будинків (фоторепортаж)
На півдні та в центрі України переважатиме надзвичайна пожежна небезпека На півдні та в центрі України переважатиме надзвичайна пожежна небезпека

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 24 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
76 %
750 мм
4.3 м/с
62 %
Стрічка новин