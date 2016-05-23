Жертвами виверження вулкана в Індонезії стали 7 осіб (фото)

У результаті виверження вулкана Синабунга в Індонезії загинули щонайменше семеро людей.

REUTERS

Крім того, двоє перебувають у критичному стані, передає ABC News.

Як повідомляє видання, всі жертви виверження працювали на фермах в селі Гамбера, приблизно за 4 км від схилу і в межах небезпечної зони.

Фотографії, зроблені в неділю, показали наявність пірокластичних потоків - швидких хмар, що рухаються, і гарячих вулканічних газів, гірських порід і попелу - в селі.

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Мертві і поранені тварини лежать на землі, навколо них - випалені будинки і задимлена рослинність.

Для запобігання подальших жертв військові побудували барикади від швидко рухомих гарячих вулканічних газів. Багато місцевих жителів з поспіхом залишили свої будинки, намагаючись забрати якомога більше речей, а також домашню худобу.

Повідомляється, що вулкан Синабунга не діяв протягом чотирьох століть і прокинувся в 2010 році, коли загинули дві людини. При виверженні в 2014 році загинули 16 осіб.

Як повідомляв УНІАН, раніше повідомлялося про трьох загиблих в результаті виверження.