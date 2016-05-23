У Кам'янці-Подільському відбулися змагання з повітроплавання (фоторепортаж)

У Кам'янці-Подільському (Хмельницька область) 22-22 травня проходили змагання за Кубок Поділля з повітроплавання.

Фестиваль повітроплавання в Кам'янці-Подільському / Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, повітряні кулі пролітали над Кам'янець-Подільською фортецею.

Таким чином, з висоти польоту можна було спостерігати краєвиди стародавньої пам'ятки архітектури України. Водночас люди з землі могли спостерігати за повітряним шоу в небі.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі 21 травня відбувся "Мегамарш у вишиванках". Участь у ньому взяли більше тисячі людей.