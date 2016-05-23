Кількість жертв повеней і зсувів в Бангладеш зросла до 25 осіб

Не менше 25 людей загинули, понад 250 тисяч постраждали в результаті повеней і зсувів, викликаних тропічним циклоном "Роана" на півдні Бангладеш.

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Про це заявив у понеділок глава Міністерства з надання надзвичайної допомоги і ліквідації наслідків стихійних лих Мозаффал Хоссейн Чоудхурі Майя, передає ТАСС.

"У найбільш руйнівному за останні кілька років циклоні загинули не менше 25 жителів семи прибережних районів Бангладеш, більшість з яких були змиті під час штормового накату, - заявив він. - Більше 250 тисяч людей залишилися без даху над головою і всього майна".

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За словами міністра, з небезпечних районів, у першу чергу, з округу Чіттагонг на південному сході країни рятувальникам довелося евакуювати в тимчасові табори 500 тисяч осіб. Сумарний збиток, нанесений циклоном країні, за попередніми даними, оцінюється в $20 млн.

На думку Майя, в майбутньому слід передбачити будівництво більш потужних захисних споруд у районах, що піддаються особливому ризику. "Якби греблі, дамби, хвилерізи були побудовані правильно, країна б не втратила так багато людських життів та майна, а також майбутнього врожаю, худоби, ферм та житлових будинків, - підкреслив він. - Лише особиста мужність населення дозволила уникнути ще більш значної шкоди".

Циклон налетів на узбережжя 21 травня близько полудня за місцевим часом (09:00 за Києвом). Швидкість вітру досягала 88 км/ч. зараз тривають відновлювальні роботи.

Від смерчів і повеней, викликаних тропічними циклонами, в цій південноазіатській країні з населенням 160 млн чоловік щорічно гинуть сотні людей. У 2009 році потужний циклон "Айла" забрав життя 179 осіб у Бангладеш. У 2007 році в результаті іншого потужного циклону у цій державі понад 4 тисячі людей загинули або пропали без вісті.