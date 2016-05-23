У РФ площа лісових пожеж за вихідні зросла у шість разів

12:57, 23 травня 2016
379
0

Площа природних пожеж на Далекому Сході в Росії за минулі вихідні зросла більш ніж у шість разів, з 2,5 тис. га до 15 тис. 787  га.

мчс гсчс пожар пожарники лес лесной / kharkiv.mns.gov.ua
На Далекому Сході в Росії тривають лісові пожежі / kharkiv.mns.gov.ua

"Основні пожежі припадають на Амурську область. За добу вогонь знищив тут 14 921 тис. га. 30 пожеж сталися на землях лісового фонду на площі 11 тис. 939 га, один - на землях Міністерства оборони РФ на площі 2 тис. 800 га і два - на інших категоріях земель на площі 175 га", - повідомили ТАСС в прес-службі департаменту лісового господарства по Далекосхідному федеральному округу (ДФН).

На Дніпропетровщині пожежа забрала життя 4 осіб (фото)

На ранок 23 травня в ДФО було зареєстровано 41 спалах: 27 - в Амурській області, 13 - у Хабаровському краї; один - в Приморському краї. На гасінні пожежі працювали 948 осіб, 186 одиниць техніки, 12 повітряних суден, у тому числі 4 вертольоти.

Як уточнили в прес-службі Далекосхідного регіонального центру МНС, особливий протипожежний режим діє в одному районі Республіки Саха (Якутія), на всій території Хабаровського і Приморських країв, Амурської області і Єврейської автономної області. Режим НС у лісах діє на території п'яти районів Амурської області (Архаринский, Магдагачинский, Зейский, Шимановський, Благовіщенський).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
"Велика циклонічна депресія": синоптик попередила про значне похолодання, дощі та грози на вихідних "Велика циклонічна депресія": синоптик попередила про значне похолодання, дощі та грози на вихідних
Через негоду в Україні знеструмлено 144 населених пункти (відео) Через негоду в Україні знеструмлено 144 населених пункти (відео)
У Києві завтра без опадів, температура до +26° У Києві завтра без опадів, температура до +26°
На Галапагоських островах прокинувся вулкан Сьєрра-Негра (фото) На Галапагоських островах прокинувся вулкан Сьєрра-Негра (фото)
Шторм у Греції: в країні оголосили "червоне попередження" через екстремальну негоду Шторм у Греції: в країні оголосили "червоне попередження" через екстремальну негоду
Частину Канади засипало снігом (фото, відео) Частину Канади засипало снігом (фото, відео)
На півдні та в центрі України переважатиме надзвичайна пожежна небезпека На півдні та в центрі України переважатиме надзвичайна пожежна небезпека

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 24 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
76 %
750 мм
4.3 м/с
62 %
Стрічка новин