У РФ площа лісових пожеж за вихідні зросла у шість разів

Площа природних пожеж на Далекому Сході в Росії за минулі вихідні зросла більш ніж у шість разів, з 2,5 тис. га до 15 тис. 787 га.

На Далекому Сході в Росії тривають лісові пожежі / kharkiv.mns.gov.ua

"Основні пожежі припадають на Амурську область. За добу вогонь знищив тут 14 921 тис. га. 30 пожеж сталися на землях лісового фонду на площі 11 тис. 939 га, один - на землях Міністерства оборони РФ на площі 2 тис. 800 га і два - на інших категоріях земель на площі 175 га", - повідомили ТАСС в прес-службі департаменту лісового господарства по Далекосхідному федеральному округу (ДФН).

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На ранок 23 травня в ДФО було зареєстровано 41 спалах: 27 - в Амурській області, 13 - у Хабаровському краї; один - в Приморському краї. На гасінні пожежі працювали 948 осіб, 186 одиниць техніки, 12 повітряних суден, у тому числі 4 вертольоти.

Як уточнили в прес-службі Далекосхідного регіонального центру МНС, особливий протипожежний режим діє в одному районі Республіки Саха (Якутія), на всій території Хабаровського і Приморських країв, Амурської області і Єврейської автономної області. Режим НС у лісах діє на території п'яти районів Амурської області (Архаринский, Магдагачинский, Зейский, Шимановський, Благовіщенський).