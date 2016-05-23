У РФ площа лісових пожеж за вихідні зросла у шість разів
Площа природних пожеж на Далекому Сході в Росії за минулі вихідні зросла більш ніж у шість разів, з 2,5 тис. га до 15 тис. 787 га.
"Основні пожежі припадають на Амурську область. За добу вогонь знищив тут 14 921 тис. га. 30 пожеж сталися на землях лісового фонду на площі 11 тис. 939 га, один - на землях Міністерства оборони РФ на площі 2 тис. 800 га і два - на інших категоріях земель на площі 175 га", - повідомили ТАСС в прес-службі департаменту лісового господарства по Далекосхідному федеральному округу (ДФН).
На Дніпропетровщині пожежа забрала життя 4 осіб (фото)
На ранок 23 травня в ДФО було зареєстровано 41 спалах: 27 - в Амурській області, 13 - у Хабаровському краї; один - в Приморському краї. На гасінні пожежі працювали 948 осіб, 186 одиниць техніки, 12 повітряних суден, у тому числі 4 вертольоти.
Як уточнили в прес-службі Далекосхідного регіонального центру МНС, особливий протипожежний режим діє в одному районі Республіки Саха (Якутія), на всій території Хабаровського і Приморських країв, Амурської області і Єврейської автономної області. Режим НС у лісах діє на території п'яти районів Амурської області (Архаринский, Магдагачинский, Зейский, Шимановський, Благовіщенський).
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