Завтра в Україні очікується невелика хмарність та до +23°, місцями можливий дощ

Завтра, 24 травня, в Україні очікується ясна погода, місцями невелика хмарність, температура від +9° до 23°, у деяких регіонах можливий дощ.

На завтра прогнозують теплу погоду в більшості регіонів / УНІАН

Згідно з прогнозом УНІАН Погода, в Києві очікується невелика хмарність та можливий легкий дощик, мінімальна температура +13° вночі, максимальна +20°. Тиск 747 мм. рт.ст., вітер переважно північний, 1.6 - 3.5 м/с.

У Львові буде ясно, температура вночі +13°, вдень до +22°. Вітер східний, 2.8 - 5.2 м/с. Опадів не обіцяють. Атмосферний тиск 731 мм рт. ст.

Незначна хмарність очікується і в Одесі, але буде тепло - вдень до +21°, ввечері +15°. Вітер протягом дня очікується східний, але до вечора зміниться на південний, 1.6 - 4 м/c. Атмосферний тиск 752 мм рт. ст.

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У Харкові завтра вранці очікується ясна погода, вдень невелика хмарність, можливий дощ з грозою, імовірність опадів 38%, але ввечері буде знову ясно і безхмарно. Температура вночі +10 градусів, удень +20°. Атмосферний тиск 746 мм рт. ст.

У Дніпрі прогнозують на 24 травня невелику хмарність, вдень можливий невеликий дощик (ймовірність 21%). На ранок обіцяють +17°, вдень потеплішає до +22°. Вітер північний, 1.8 - 2.2 м/с., тиск 744 мм рт. ст.

У Сімферополі очікується хмарна погода з проясненнями, вдень можливий дощ (ймовірність 40%). Температура від +11° вночі до +19° удень. Вітер південний вранці і південно-західний вдень, 1 - 2.5 м/с. Атмосферний тиск 736 мм рт. ст.

Невелику хмарність на завтра прогнозують в Маріуполі, температура вночі +14°, вдень +22°, можливий невеликий дощ. Вітер північний вранці і західний вдень, 1.4 - 3.7 м/с. Атмосферний тиск 757 мм рт. ст.

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У Краматорську завтра буде +9° вночі і цілих +23° удень. Очікується невелика хмарність. Ймовірність опадів 26%, тиск 748 мм рт. ст., вітер північний, 1.2 - 2.3 м/с. Атмосферний тиск 748 мм рт. ст.

У Сєвєродонецьку 24 травня прогнозується невелика хмарність, можливий дощ (ймовірність 41%), температура вночі +11°, вдень +23°. Вітер північний вранці зміниться на південно-східний ближче до вечора, 1.5 - 2 м/c.