24 травня киян очікує тепла погода, але можливий невеликий дощ
Завтра, 24 травня, у Києві буде майже безхмарна погода, можливий невеликий дощик.
За прогнозом УНІАН Погода, вночі очікується +11°, вдень до +19°, невелика хмарність. Ймовірність опадів - 33%. Ввечері похолоднішає до +15°.
Вітер переважно північний, 0.7 - 2.1 м/с. Атмосферний тиск 744 мм рт. ст.
УНІАН представляє свій погодний сервіс
Як повідомляв УНІАН, завтра в Україні очікується здебільшого ясна погода, місцями невелика хмарність, температура від +9° до 23°, у деяких регіонах можливий дощ.
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Вінниця+28°... +12°
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Дніпро+28°... +11°
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Донецьк+29°... +11°
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Житомир+29°... +12°
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Запоріжжя+29°... +12°
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Івано-Франківськ+28°... +7°
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Кіровоград+28°... +10°
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Луганськ+28°... +10°
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Луцьк+29°... +13°
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Львів+27°... +10°
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Миколаїв+29°... +11°
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Одеса+27°... +10°
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Полтава+29°... +13°
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Рівне+28°... +12°
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Сімферополь+28°... +10°
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Суми+28°... +10°
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