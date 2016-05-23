24 травня киян очікує тепла погода, але можливий невеликий дощ

15:07, 23 травня 2016
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Завтра, 24 травня, у Києві буде майже безхмарна погода, можливий невеликий дощик.

Киян очікує тепла погода, але можливий дощ / УНІАН
Завтра у столиці може пройти невеликий дощ, температура до +19° / УНІАН

За прогнозом УНІАН Погода, вночі очікується +11°, вдень до +19°, невелика хмарність. Ймовірність опадів - 33%. Ввечері похолоднішає до +15°. 

Вітер переважно північний, 0.7 - 2.1 м/с. Атмосферний тиск 744 мм рт. ст.

УНІАН представляє свій погодний сервіс

Як повідомляв УНІАН, завтра в Україні очікується здебільшого ясна погода, місцями невелика хмарність, температура від +9° до 23°, у деяких регіонах можливий дощ.

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