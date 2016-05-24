Сьогодні в Україні очікується тепла погода до +22°, місцями пройдуть дощі
Сьогодні, 24 травня, в більшості регіонів України очікується тепла сонячна погода без опадів, температура - до 23° тепла.
Згідно з прогнозом УНІАН Погода, у Києві сьогодні вдень буде хмарно з проясненнями, температура +20°, вітер переважно північний, 1.8 - 3.2 м/с. Атмосферний тиск 742 мм рт.ст. До вечора у столиці стане практично безхмарно.
У Львові цілий день буде ясно, температура вдень +22°, ввечері +19°. Вітер східний та північно-східний до 4.9 м/с, атмосферний тиск 731 мм рт. ст.
В Одесі зранку та вдень очікується практично безхмарна погода, температура вдень +22°, до вечора стане похмуро і +15°. Вітер переважно південно-східний до 4.8 м/с, атмосферний тиск 754 мм рт. ст. Опади не очікуються.
УНІАН представляє свій погодний сервіс
У Харкові вдень обіцяють невелику хмарність, температура +20°, до вечора стане практично безхмарно і +15°. Вдень можливий дощ, ймовірність 27%. Атмосферний тиск 747 мм рт. ст. Вітер переважно західний, 1.4 - 2.4 м/с.
Також трохи хмарно сьогодні буде і в Дніпрі, але дощів не обіцяють, температура вдень +22°, ввечері +17°. Атмосферний тиск 743 мм рт. ст., вітер з південно-західного вранці зміниться на південний до вечора, 1.2 - 2.7 м/с.
У Сімферополі вдень можливий дощ (вірогідність 32%), температура +19°, але до вечора очікується ясна погода, +14°. Тиск 736 мм рт. ст., ранковий західний вітер зміниться на південний до вечора, до 2.5 м/с.
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У Маріуполі цілий день буде сонячно. Температура вдень +22°, ввечері +16°. Атмосферний тиск 756 мм рт. ст., північний вітер вранці до вечора зміниться на західний, до 3 м/с.
У Краматорську також очікується ясна погода. Вдень до +22°, ввечері +15°. Вітер західний, до 2.8 м/с. Атмосферний тиск 747 мм рт. ст.
Сонячно і безхмарно в першій половині дня буде і в Сєвєродонецьку, температура вдень +23°, ввечері +18° і можливі опади. Атмосферний тиск 749 мм рт. ст., вітер південно-західний, до 1.8 м/с.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +17°
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Дніпро+32°... +21°
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Донецьк+33°... +22°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+35°... +23°
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Івано-Франківськ+23°... +16°
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Київ+27°... +18°
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Кіровоград+31°... +19°
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Луганськ+37°... +22°
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Луцьк+26°... +16°
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Львів+24°... +16°
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Миколаїв+34°... +20°
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Одеса+32°... +18°
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Полтава+30°... +19°
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Рівне+26°... +16°
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Сімферополь+35°... +18°
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Суми+28°... +18°
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Тернопіль+23°... +16°
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Харків+31°... +20°
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Херсон+35°... +21°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+27°... +17°
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Чернігів+25°... +17°
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Чернівці+24°... +16°