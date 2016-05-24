Киянам на сьогодні обіцяють 20 градусів тепла, але можливий легкий дощ

Сьогодні, 24 травня, в українській столиці буде хмарно з проясненнями, температура до +20°

У столиці вдень буде хмарно з проясненнями / УНІАН

Згідно з прогнозом УНІАН Погода, у Києві сьогодні вдень буде хмарно з проясненнями, температура +20°, вітер переважно північний, 1.8 - 3.2 м/с. Ймовірність опадів 25%.

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Атмосферний тиск 742 мм рт.ст.

До вечора у столиці стане практично безхмарно, температура +16°.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні тепла сонячна погода очікується в більшості регіонів України, температура - до 23° тепла.