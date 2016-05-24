На півночі М'янми зійшов зсув, більше ста людей пропали без вісті

Зсув стався сьогодні в околицях міста Хпакант (штат Качин) на півночі М'янми.

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До теперішнього часу рятувальники витягли з-під завалів тіла 12 загиблих.

Більше сотні людей вважаються зниклими без вісті. Про інші подробиці події поки не повідомляється, передає ТАСС за інформацією Сіньхуа.

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Як повідомляв УНІАН, у квітні восьмеро людей загинули в Бірмі (М'янмі) в результаті сильного урагану, що супроводжувався градом розміром з м'яч для гольфу.