На австралійське місто налетіла "хмара" летючих лисиць, оголошено надзвичайний стан

10:09, 24 травня 2016
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Влада австралійського Нового Південного Уельсу оголосила про введення режиму надзвичайного стану в портовому місті Бейтмен-Бей в зв'язку з тим, що на його територію прилетіла велика кількість летючих лисиць.

vokrugsveta.ru
В Австралії - навала летючих лисиць / vokrugsveta.ru

Як стверджують місцеві жителі, шум, екскременти і запах, що утворюється від десятків тисяч лисиць, зробили їх життя нестерпним.

Влада штату вже заявила про готовність виділити 1,4 млн доларів на переселення лисиць, передає Російська служба ВВС.

Як вважають зоологи, рукокрилих приваблюють запахи квітів, які ростуть в околицях Бейтмен-Бея.

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В Австралії летюча лисиця вважається вразливим родом ссавців.

За словами біологів, вони харчуються м'якоттю плодів і відіграють важливу роль у поширенні насіння рослин.

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