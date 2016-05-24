В Індонезії потужні зливи стали причиною повеней і зсувів
Щонайменше п'ять осіб загинули, ще п'ять серйозно постраждали в результаті повеней і зсувів в провінції Західна Ява в Індонезії, заявив глава місцевої служби з надзвичайних ситуацій Харіяді Ве (Haryadi W).
Сильні зливи налетіли на село в окрузі Субанг в неділю ввечері, що спричинило схід зсувів в декількох місцях і заблокувало потік води в річці.
"Через це річка вийшла з берегів, що призвело до зливових паводків", — сказав чиновник агентству Сіньхуа по телефону. Він також додав, що в результаті повеней був зруйнований один будинок, ще дев'ять серйозно пошкоджені, передає РИА Новости.
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Постраждалі були госпіталізовані в найближчі лікарні. У даний момент ще одна людина вважається зниклою без вісті.
На місце події направлені рятувальні та пошукові служби, включаючи військових і співробітників поліції.
Сезонні дощі щорічно призводять до повеней і зсувів в Індонезії, де мільйони людей проживають у гірських районах і на рівнинах, прилеглих до берегів річок.
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