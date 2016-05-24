Китай продовжують накривати сильні дощі (фото, відео)
Від сильних дощів, які почалися кілька днів тому, південні і східні райони Китаю будуть потерпати ще протягом найближчих трьох днів.
Такий прогноз Центральної метеорологічної станції КНР у вівторок, передає Сіньхуа.
Зливи і дощі з грозами накриють райони середньої і нижньої течії Янцзи, частину територій провінцій Юньнань і Гуйчжоу.
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Метеорологи також попередили, що в найближчі 24 години зливові дощі очікуються в Гуансі-Чжуанському автономному районі, пров. Хайнань і на Тайвані.
Heaviest rain in 200 years hits S #China's city of Xinyi, affecting hundreds of thousands of people #XinhuaTVhttps://t.co/jdVO3m9l64— China Xinhua News (@XHNews) May 24, 2016
Синоптики закликали місцеву владу продовжити моніторинг руху атмосферних фронтів і підготуватися до можливих нещасть.
Heavy rain to continue sweeping across regions in south & east China, causing flooding https://t.co/qUj6MOqIAN pic.twitter.com/0yJeH0iTPK— China Xinhua News (@XHNews) May 24, 2016
Проливні дощі не припинялися протягом минулих кількох днів у ряді провінцій Китаю. Вони порушили нормальний ритм життя кількох сотень тисяч людей і завдали серйозного економічного збитку.
Villages in Yongxin county, east china's Jiangxi flooded after torrential дощ. Residents forced to evacuate pic.twitter.com/vL4OsvOB49— CCTVNEWS (@cctvnews) May 22, 2016
У місті Маомін провінції Гуандун (Південний Китай) через сильні опади загинуло щонайменше вісім осіб, прямий економічний збиток оцінюється в більш ніж 1 млрд юанів (153,8 млн дол США).
8 killed, 4 unaccounted for after torrential rain hit Maoming city, south China’s Guangdong on Friday pic.twitter.com/arj5kFoWVb— CCTVNEWS (@cctvnews) May 21, 2016
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