Китай продовжують накривати сильні дощі (фото, відео)

Від сильних дощів, які почалися кілька днів тому, південні і східні райони Китаю будуть потерпати ще протягом найближчих трьох днів.

Дощі триватимуть ще щонайменше три дні / daostory.com

Такий прогноз Центральної метеорологічної станції КНР у вівторок, передає Сіньхуа.

Зливи і дощі з грозами накриють райони середньої і нижньої течії Янцзи, частину територій провінцій Юньнань і Гуйчжоу.

Читайте також В Індонезії потужні зливи стали причиною повеней і зсувів

Метеорологи також попередили, що в найближчі 24 години зливові дощі очікуються в Гуансі-Чжуанському автономному районі, пров. Хайнань і на Тайвані.

Heaviest rain in 200 years hits S #China's city of Xinyi, affecting hundreds of thousands of people #XinhuaTVhttps://t.co/jdVO3m9l64 — China Xinhua News (@XHNews) May 24, 2016

Синоптики закликали місцеву владу продовжити моніторинг руху атмосферних фронтів і підготуватися до можливих нещасть.

Heavy rain to continue sweeping across regions in south & east China, causing flooding https://t.co/qUj6MOqIAN pic.twitter.com/0yJeH0iTPK — China Xinhua News (@XHNews) May 24, 2016

Проливні дощі не припинялися протягом минулих кількох днів у ряді провінцій Китаю. Вони порушили нормальний ритм життя кількох сотень тисяч людей і завдали серйозного економічного збитку.

Villages in Yongxin county, east china's Jiangxi flooded after torrential дощ. Residents forced to evacuate pic.twitter.com/vL4OsvOB49 — CCTVNEWS (@cctvnews) May 22, 2016

У місті Маомін провінції Гуандун (Південний Китай) через сильні опади загинуло щонайменше вісім осіб, прямий економічний збиток оцінюється в більш ніж 1 млрд юанів (153,8 млн дол США).