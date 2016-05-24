Китай продовжують накривати сильні дощі (фото, відео)

11:25, 24 травня 2016
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Від сильних дощів, які почалися кілька днів тому, південні і східні райони Китаю будуть потерпати ще протягом найближчих трьох днів.

daostory.com
Дощі триватимуть ще щонайменше три дні / daostory.com

Такий прогноз Центральної метеорологічної станції КНР у вівторок, передає Сіньхуа.

Зливи і дощі з грозами накриють райони середньої і нижньої течії Янцзи, частину територій провінцій Юньнань і Гуйчжоу.

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Метеорологи також попередили, що в найближчі 24 години зливові дощі очікуються в Гуансі-Чжуанському автономному районі, пров. Хайнань і на Тайвані.

Синоптики закликали місцеву владу продовжити моніторинг руху атмосферних фронтів і підготуватися до можливих нещасть.

Проливні дощі не припинялися протягом минулих кількох днів у ряді провінцій Китаю. Вони порушили нормальний ритм життя кількох сотень тисяч людей і завдали серйозного економічного збитку.

У місті Маомін провінції Гуандун (Південний Китай) через сильні опади загинуло щонайменше вісім осіб, прямий економічний збиток оцінюється в більш ніж 1 млрд юанів (153,8 млн дол США).

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