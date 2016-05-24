В Індії через аномальну спеку плавляться дороги (відео)

13:05, 24 травня 2016
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В індійському місті Валсад в штаті Гуджарат від аномальної спеки плавиться асфальт.

Скриншот NDTV
Через розплавлену смолу люди не можуть перейти дорогу / Скріншот NDTV

Відео з людьми, які гублять своє взуття на липкому асфальті, опублікував NDTV (New Delhi Television Limited) на своєму каналі в Youtube.

Через розплавлену смолу у людей рветься взуття і залишається прилиплим до дороги, при цьому люди падають, втрачаючи рівновагу.

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Як повідомляв УНІАН, в індійському місті Фалоді в провінції Раджастан зафіксована рекордна спека: температура піднялася до 51 градуса Цельсія.

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