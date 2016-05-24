У Японії за тиждень 680 людей госпіталізовані з тепловими ударами

Щонайменше 688 людей були госпіталізовані в Японії з тепловими ударами в період з 16 про 22 травня.

Летальних випадків за тиждень не зафіксовано / XINHUA

Про це повідомило Головне пожежне управління країни, що виконує також функції МНС і швидкої допомоги.

За даними відомства, вік половини з госпіталізованих перевищує 65 років, летальних випадків зафіксовано не було. Лише за останній місяць від спеки в Японії постраждали близько 1,7 тис. осіб, одна людина, передає ТАСС.

З кінця минулого тижня спекотна погода встановилася в центральній частині країни, в тому числі у столичному регіоні, де стовпчик термометра вдень піднімається вище 30 градусів за Цельсієм. Японські метеорологи прогнозують цього року спекотне літо через вплив кліматичних феноменів Ель-Ніньо і Ла-Нінья в Тихому океані.

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Минулого року через спеку в Японії загинули більше 100 людей, ще 53 тисячі були госпіталізовані. Японські медики закликають людей довго не знаходиться на сонці, носити головні убори і по можливості вживати якомога більше рідини.