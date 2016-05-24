25 травня в Україні очікується тепла погода від +10° до +25°, на заході та в центрі дощитиме

Завтра, 25 травня, в Україні очікується переважно хмарна погода. У західних і центральних регіонах очікуються дощі, місцями грози.

Завтра на заході і в центрі пройдуть дощі / УНІАН

Згідно з прогнозом УНІАН Погода, у Києві вночі буде ясно і +13°, а вдень погода зміниться на хмарну і піде дощ (ймовірність 57%). Температура вдень +19°. Вітер південно-східний, до 1.8 м/с. Атмосферний тиск 741 мм рт. ст.

У Львові завтра очікується дощ. Ранкова ясна погода ближче до обіду зміниться на хмарну, температура вдень +19°, ввечері +16°, також можливий дощ. Атмосферний тиск 731 мм рт. ст., вітер переважно північний, 1.8 - 4.5 м/с.

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Невелика хмарність завтра очікується і в Одесі, можливий дощ з грозою. Температура вночі +14°, вдень +18°. Атмосферний тиск 749 мм рт. ст., вітер південно-східний, до 4.8 м/с.

У Харкові на завтра прогнозують невелику хмарність, вночі +12°, вдень +22°. Атмосферний тиск 746 мм рт. ст., вітер південно-східний та південний, до 1.7 м/с. Ймовірність опадів 14%.

Хмарно завтра буде і в Дніпрі, але дощу не обіцяють. Температура вночі +13°, вдень цілих +23°, атмосферний тиск 742 мм рт. ст., вітер південно-східний, до 3,9 м/с.

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У Сімферополі завтра вдень очікується невелика хмарність та можливий дощ, температура вночі +12°, вдень потеплішає до +21°, атмосферний тиск 733 мм рт. ст., вітер південний, до 5.9 м/с.

У середу в Маріуполі буде ясно, вночі +11°, вдень +22°, атмосферний тиск 755 мм рт.ст., вітер південний, 3 м/с. Опадів не очікується.

У Краматорську завтра вранці буде ясна і безхмарна погода, вночі +10 градусів, удень +24° невелика хмарність, атмосферний тиск 748 мм рт. ст., вітер переважно західний, до 2.4 м/с.

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У Сєвєродонецьку в середу очікується ясна і практично безхмарна погода. Вночі +10 градусів, удень +25°. Опадів не прогнозують. Атмосферний тиск 750 мм рт. ст. Вітер північний і північно-східний, до 2.3 м/с.